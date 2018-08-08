HABER

Suudi Prens Velid, Snapchat'in yüzde 2,3 hissesini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 12:04 | Son Güncelleme

Suudi Prens Velid, Snapchat'in yüzde 2,3 hissesini aldı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistanlı milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal, dünyaca ünlü mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat şirketinin yüzde 2,3 hissesini çeyrek milyar dolara satın alma anlaşmasının tamamlandığını duyurdu.

Prens Velid, şahsi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Snapchat şirketinden satın alınan hisselerin "A" grubu olduğuna işaret ederek, hisselerin değerinin 950 milyon Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 250 milyon dolar) olduğunu aktardı.

Snapchat şirketindeki bu adımın, modern teknoloji alanında kişisel yatırım stratejisinin bir uzantısı olduğunu kaydeden Prens Velid, Snapchat'in, dünyanın en yenilikçi sosyal ağ platformlarından biri olduğunu ve bu şirketin gerçek potansiyelini aşmaya yeni başladığını düşündüğünü ifade etti.

Suudi iş adamı, satın alma sürecinin, 25 Mayıs'ta hisse başına yaklaşık 11 dolarla sona erdiğini belirtti.

Bu alımla Prens Velid'in Snapchat'teki en büyük hissedarlardan biri olduğu ifade ediliyor.

Prens Velid bin Talal'in sahibi olduğu Kingdom Holding, dünyanın en büyük yabancı yatırımcılarından biri olarak görülüyor.

PARTNERİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
Nikah dairesinde 08.08.2018 yoğunluğuNikah dairesinde 08.08.2018 yoğunluğu
Yüzlerce kaz ile gölde yüzüyorYüzlerce kaz ile gölde yüzüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Snapchat Suudi Arabistan Talal Velid

En Çok Okunan Haberler

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe turu zora soktu

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

Seri katil Hamdi'nin ifadeleri kan dondurdu!

Seri katil Hamdi'nin ifadeleri kan dondurdu!

Türk futbolcunun eşi feci şekilde can verdi

Türk futbolcunun eşi feci şekilde can verdi

Son dakika! Van'da sıcak çatışma: 1 terörist öldürüldü

Son dakika! Van'da sıcak çatışma: 1 terörist öldürüldü

Kemal Sunal'la ilgili sözleri büyük tepki çekmişti... Cemile Bayraktar'dan tartışma yaratacak yeni tweet!

Kemal Sunal'la ilgili sözleri büyük tepki çekmişti... Cemile Bayraktar'dan tartışma yaratacak yeni tweet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.