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Suudi Spor İdaresi izleyicilerden özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 20:31 | Son Güncelleme

Spor İdaresi, dünkü güreş müsabakasına ait görüntülerin tepkilere neden olması üzerine izleyicilerden özür diledi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Spor İdaresi, dün Cidde'de düzenlenen güreş müsabakasında kadınların "uygunsuz" kıyafet giydiği ve erkek güreşçilerden birinin İran bayrağı açtığı video görüntülerinden ötürü izleyicilerden özür diledi.

Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) tarafından, Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen müsabakaya ait görüntüler vatandaşların tepkisini çekti.

Sosyal paylaşım sitelerinde konuyla ilgili yorum ve eleştirilerin artması üzerine Spor İdaresi, izleyicilerden özür diledi.

Spor İdaresinin Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu görüntülere karşı olunduğu ve toplumun değerleriyle çelişen tüm görüntülerin kaldırılacağı kaydedildi.

İran asıllı ABD'li güreşçilerden birisinin ringe gelirken İran bayrağı açması da tepki çekti. Yerel basında ise Suudlu amatör güreşçilerden birinin söz konusu ABD'li güreşçiyi ringin dışına çıkardığına atıfta bulunularak, bunun aslında İran'ın güçsüzlüğünü gösteren sembolik bir görüntü olduğuna işaret edildi.

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh, şubat ayı sonunda ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cidde güreş müsabakası Suudi Arabistan

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