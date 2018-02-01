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Suudilerden GoogleAramco teknoloji atağı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 19:36 | Son Güncelleme

- Suudi milli petrol şirketi Aramco ile Google'ın ana kuruluşu Alphabet, Suudi Arabistan'da teknoloji alanında ortaklık kurmak için çalışmalar yapıyor

Teknoloji devi Google ile dünyanın en büyük petrol şirketi Aramco'nun Suudi Arabistan'da teknoloji ağları ve veri merkezleri oluşturmak için ortaklık kurmaya yakın olduğu bildirildi.

ABD'li The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Suudi milli petrol şirketi Aramco ile dünyanın piyasa değeri en yüksek ikinci firması Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in teknoloji alanında ortaklık için çalışmalar yaptığı belirtildi.

Haberde, ülkesine teknoloji uzmanlığı taşımak isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından teşvik edilen ortak girişim çalışmalarına Google'ın kurucusu ve Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Larry Page'in de katkıda bulunduğu bilgisine yer verildi.

Bin Selam, açıkladığı "Vizyon 2030" planı kapsamında, ülkesinin petrole olan aşırı bağımlılığının azaltılması gerektiğini vurgularken, Suudi ekonomisini çeşitlendirmeyi hedeflediğini, sağlık, eğitim, altyapı, turizm ve teknoloji alanlarında yeni projeler yapılacağını duyurmuştu.

Ayrıca Bin Selman, Aramco'nun ilk halka arzında (IPO) şirketin yüzde 5'lik hisselerinin satılmasıyla 100 milyar dolar gelir elde edilebileceğini söylemişti.

Uzmanlar, söz konusu IPO'nun gelecek sene gerçekleşmesi halinde Aramco'nun dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olabileceğine dikkati çekiyor.

Google'ın Ortadoğu ve Afrika bölgesinde veri merkezi olmadığına işaret eden uzmanlar, Suudi Arabistan'da kurulacak teknoloji ağı sayesinde şirketin ülkedeki petrol endüstrisinin veri ihtiyacına çözüm oluşturabileceğini vurguluyor.

Düşük petrol fiyatları nedeniyle zorlanan ABD'nin kaya petrolü üreticileri, Amerikan petrol endüstrisinde teknoloji ve veri toplama yatırımlarıyla üretim verimliliğini arttırmış ve düşük fiyatlara uyum sağlayarak petrol üretim miktarlarını hızla yükseltmişlerdi.

ABD'nin Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıklanan verilerine göre, ABD'nin ham petrol üretimi dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ı yakalamış durumda.

(AA)

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