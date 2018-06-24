Suudlu kadınlar Uber ve Kerim uygulamalarında şoför olarak çalışmaya başladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da bugün itibarıyla trafiğe çıkan kadınlardan bazılarının, akıllı telefonla araç çağırma uygulamaları Uber ve Kerim'de şoför olarak çalışmaya başladığı bildirildi.

Akıllı telefon uygulaması Kerim'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistanlı bazı kadınların Riyad, Cidde ve Demmam'da şoför olarak çalışmaya başladığı, kısa zaman içinde diğer kentlerde de kadın şoförlerin çalışacağı ifade edildi.

Ülkede Kerim uygulamasını kullananların yüzde 70'inin kadın olduğu belirtilen açıklamada, yaklaşık 2 bin kadının şirketin eğitici kurslarına kaydolduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan'daki Uber uygulamasının Twitter hesabından da çalışma ekipleri içinde bulunan Suudlu bir kadın şoförün görüntüsü paylaşıldı.

Uber ayrıca Suudi Arabistan'da kadın şoförlerin kadın müşteri tercih edebilmesine olanak tanıyan bir özellik de getirdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in 26 Eylül'de yayımladığı kararnameyle, kadınların da ehliyet alarak 24 Hazirandan sonra araç sürme imkanına sahip olacağı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu, kadınların iş piyasasına katılım oranını yüzde 22'den yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

