Süveyş Kanalı'nda 5 gemi çarpıştı

İSMAİLİYYE (AA) - Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda 5 geminin çarpıştığı bildirildi.
Süveyş Kanalı İdaresi Başkan Yardımcısı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü kanalın güney kesiminde 5 geminin karıştığı kazada can kaybı olmadığını ifade etti.
Kanalda deniz trafiğinin aksamadığını, uluslararası deniz trafiğinin güvende olduğunu kaydeden Rabi, hasar gören gemilerin, İsmailiyye kentinin güney kesimindeki Acıgöl'de bekleme noktasına çekildiğini aktardı.
Kazaya ve gemilerdeki hasara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
İYİ Parti'de deprem!
Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!
Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu
Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Kıbrıs açıklarında facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum