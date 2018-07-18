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Süveyş Kanalı'nda 5 gemi çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 19:13 | Son Güncelleme

Süveyş Kanalı'nda 5 gemi çarpıştı

İSMAİLİYYE (AA) - Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda 5 geminin çarpıştığı bildirildi.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkan Yardımcısı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, pazar günü kanalın güney kesiminde 5 geminin karıştığı kazada can kaybı olmadığını ifade etti.

Kanalda deniz trafiğinin aksamadığını, uluslararası deniz trafiğinin güvende olduğunu kaydeden Rabi, hasar gören gemilerin, İsmailiyye kentinin güney kesimindeki Acıgöl'de bekleme noktasına çekildiğini aktardı.

Kazaya ve gemilerdeki hasara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
gemi mısır Süveyş

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