Suya kapılan danalar son anda kurtarıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, su içtikleri derede akıntıya kapılan 2 dana son anda kurtarıldı.

Şemdinli’ye bağlı Sılo Yaylası’nda hayvanlarını otlatan vatandaşlar, daha sonra su ihtiyaçlarının karşılanması için dere kenarına götürdüler. Derede su içen danalardan 2’si akıntıya kapılarak sürüklendi. Metrelerce sürüklenen danalar, yaylada pikniğe gelen vatandaşların da yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Hayvanların sahibi Erşat Ertem, su içirmeye getirdikleri hayvanlardan 2’sinin suya düştüğünü belirterek, “Diğer arkadaşlarım bağırınca bende mecburen dereye atladım ve pikniğe gelen vatandaşlardan da yardım alarak hayvanlara zarar gelmeden kurtardık” dedi.

Yaylada pikniğe gelen vatandaşlardan Ekrem Baykın da, pikniğe geldiklerini belirterek, “Dere kenarına su içmek için giden hayvanlardan 2 tanesi akıntıya kapıldı. Hayvanların sahibini görünce biz de yardım etmeye gittik. Yaklaşık 300 metre koştuk ve kıyıya yakın bir yerde hayvanları kurtardık” diye konuştu.