"SUYU ALKALİ HALE GETİRMENİZE GEREK YOK"

İSTANBUL, (DHA)

Suyun vücudumuzun temel ihtiyaçlarından bir tanesi olduğunu söyleyen Dr. Ümit Aktaş, suyu alkali hale getirmek için içeriğini değiştirmeye gerek olmadığını, vücudun alkali dengesini kendisinin ayarladığını belirtti. Suyun azının zararlı olduğu gibi fazlasının da zehirleme riski olduğunu söyleyen Dr. Aktaş, suyun ne kadar tüketilmesi konusunda karar vermek için kişinin kendi idrar rengine bakması gerektiğini söyledi.

Dr. Aktaş, eğer tuvalete çıkıldığında idrar rengi su rengindeyse kişinin yeterli miktarda su içtiğinin göstergesi olduğunu belirtti ve "Her bünyenin su ihtiyacı farklıdır. Hiçkimse bir diğerinin aynı değildir. İnsanlar kendi ihtiyaçlarına göre su içmeliler. İdrar rengi su rengi olmalıdır. İdrar rengi koyu renk ise yeteri kadar su içmiyorsunuz demektir. İdrar rengi su rengi olana kadar su içilmeli" dedi.

"SUYA KARBONAT KATMANIZA GEREK YOK"

Suyun en temel yaşamsal ihtiyaçlardan bir tanesi olduğunu söyleyen Dr. Aktaş, su zehirlenmesine de dikkat çekti ve şunları söyledi: "Eğer yarım saatte bir damacana su içerseniz su zehirlenmesi yaşamanız kaçınılmazdır. Dünyadaki hiçbir madde zararsız değildir. Eski bir doktor olan Paracelsus 'Zehir dozdadır' der. Bir maddeyi ne kadar, ne şekilde tükettiğiniz sizin için yararını belirleyebilir. Su bunun en iyi örneklerinden biridir. Bizim kaynak sularımızın hemen hemen hepsi alkali sudur. Ayrıca karbonat koyup, içine bir şeyler damlatıp alkali yapmanız gerek yok. Ayrıca insanoğlunun tamponat sistemi denilen bir sistemi vardır ki, kanın alkali ve asit değerini ayarlamak için vücut öyle dikkatli çalışır ki bir çay kaşığı karbonatla ayarlanabilecek bir sistem değildir. İnsan vücudu son derece dengeli bir mekanizmadır. Siz doğru beslerseniz, doğru su içirirseniz sağlıklı bir şekilde geri dönüş yapar."