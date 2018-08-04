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Suyun altı da üstü de "Hızırbey timlerinden" soruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 12:41 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, JAK su altı timlerinin gerçekleştirdiği faliyetlere ilişkin görüntülerin yer aldığı klip paylaşıldı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Hızırbey timleri de denilen JAK su altı timlerinin gerçekleştirdiği faliyetlere ilişkin görüntülerin yer aldığı klip paylaşıldı.

"Doğanın içinde, delil peşinde, her koşulda görevdeyiz. Suyun altını üstüne getiren, görev uğruna her zorluğa göğüs gerenleriz." notuyla paylaşılan klipte, Hızırbey timlerinin her türlü coğrafyada, tüm zorlu şartlarda görev aldıkları, görev verildiğinde gece gündüz demeden su altında delil çalışmaları yaptıkları ve insanlara yardım eli uzatmak için yurdun dört bir yanında çalıştıkları görüntülerle anlatıldı.

Hızırbey timlerine ait görsellerden oluşan 2 dakika 9 saniyelik klip, bolca beğeni ve paylaşım aldı.

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