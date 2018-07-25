Suyun altında suçu aydınlatıyorlar

İZMİR (AA) - ŞAFAK YEL - İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şubesinde görevli "kurbağa adamlar", zorlu görevlere sıkı bir eğitimle hazırlanıyor. İzmir, Manisa ve Uşak'ta su altı arama ve kurtarma operasyonları gerçekleştiren İzmir Deniz Liman Şube Müdürlüğü kurbağa adamları, suya atılan suç unsurları, boğulma vakaları, kayıplar, deniz kazaları gibi su altında her türlü suçun önlemesine ve aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıyor. Görevleri sadece su altında insan kurtarmak, doğal afetlerde arama yapmak olmayan ekipler, deniz dibinde olay yeri incelemesi de yapıyor. Bir olayın ardından, denize veya göle atılması muhtemel suç unsurlarını araştıran ekipler, birçok olayın da aydınlatılmasını sağlıyor. Gelen ihbarlar doğrultusunda dalış yapan kurbağa adamlar, polis üniformasından çok dalgıç kıyafeti giyiyor. Deniz Liman Şube Müdürü Alper Tuğbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 kişilik bir ekiple İzmir, Manisa ve Uşak illeri sınırları içerisinde görev yaptıklarını belirtti. Çok tecrübeli bir ekiple çalıştığını ifade eden Tuğbay, kurbağa adam olmak için zorlu bir süreçten geçildiğini anlattı.

\ - "Su şartlarını kabul etmiş oluyor" Tüm sınavları başarıyla geçen öğrencilerin atama yapılarak göreve başladığını belirten Tuğbay, "Kurbağa adam, atamanın ardından ilk görev yerine vardığında artık su şartlarını seçmeyeceğini kabul etmiş oluyor. Bizim için artık göl, ırmak, kirli su, dere, derin su, soğuk su, buz altı, buz üstü herhangi bir seçim şansı kalmıyor. Nerede görev varsa sadece bu görevi yerine getirmeyi düşünüyoruz. Bu sebeple her gün kendimizi görev şartlarına hazır tutmaya çalışıyoruz. Kondüsyon çalışmalarıyla ve eğitim dalışlarıyla kendimizi görevlere hazır tutmaya çalışıyoruz." dedi. Görevlerinin büyük bölümünü boğulma ve delil arama gibi vakaların oluşturduğunu ifade eden Tuğbay, bunların yanı sıra su ürünleri avcılığı denetimi, denizde devriye ve deniz yoluyla her türlü kaçakçılığın da önüne geçmek için de görev yaptıklarını aktardı. \ - "17 yıllık bir suç aydınlatıldı" Her türlü su ortamı için düzenli eğitim yaptıklarını ve profesyonel bir ekiple çalıştığını dile getiren Tuğbay, şöyle konuştu: