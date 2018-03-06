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“Suyun Sırrı” ebru sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 18:59 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Bosna Hersek Sadrettin Kütükçü Kurs Merkezi ile Mümine Hatun Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) eğitim gören kursiyerler, Suyun Sırrı adlı ebru sergisi açtı.Kültürpark KOMEK Sergi ve Satış Merkezindeki serginin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, büyük bir başarıyla sürdürülen Afrin Harekatına da değindi.

“Suyun Sırrı” ebru sergisi açıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Bosna Hersek Sadrettin Kütükçü Kurs Merkezi ile Mümine Hatun Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) eğitim gören kursiyerler, Suyun Sırrı adlı ebru sergisi açtı.
Kültürpark KOMEK Sergi ve Satış Merkezindeki serginin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, büyük bir başarıyla sürdürülen Afrin Harekatına da değindi. “Duamızın, duygularımızın, beynimizin bir yanı da sınırlarımızda” diyen Ahmet Köseoğlu, Türkiye’nin huzur bulması ve sınırlarımızdaki sıkıntıların temizlenmesi için canla başla mücadele ederken şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diledi. Gelenekli sanatlar içerisinde ebrunun en güzel sanatlardan biri olduğunu dile getiren Ahmet Köseoğlu, bize has bir sanat olan ebru sanatını batılıların da hayranlıkla izlediğine vurgu yaptı. Serginin oluşmasında emeği geçen herkesi tebrik eden Köseoğlu, sanatseverleri sergiyi görmeye davet etti. Birbirinden güzel 54 eserin yer aldığı Suyun Sırrı ebru sergisi, 18 Mart’a kadar Büyükşehir Belediyesi Kültürpark KOMEK Sergi ve Satış Merkezinde açık kalacak.

“Suyun Sırrı” ebru sergisi açıldı

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