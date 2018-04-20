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Svaziland sömürge döneminden kalma adını değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 14:11 | Son Güncelleme

Svaziland sömürge döneminden kalma adını değiştirdi

Afrika kıtasının güneyindeki Svaziland'da alınan kararla, sömürge döneminden kalma ülke ismi, yerel dilde "Swatilerin bölgesi" anlamına gelen "Esvatini" olarak değiştirildi.

Svaziland Kralı 3. Mswati bağımsızlık günü kutlamalarında yaptığı konuşmada, ülkesinin İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 50. yıl dönümünde yaptıkları değişiklikle ülke isminin artık İngilizce yerine kendi dilleri olan Swati dili ile anılacağının altını çizdi.

Mswati “Afrika ülkeleri bağımsızlıklarını kazandıkça sömürge öncesi gerçek isimlerine kavuşuyor. Şu andan itibaren bizim ülkemiz de resmi olarak Esvatini Krallığı olarak bilinecek.” şeklinde konuştu.

1986 yılında 18 yaşında iken tahta geçen Kral 3. Mswati ülkeyi mutlak monarşi ile yönetiyor. Seçimlere partilerin katılmasının yasak olduğu ülkede sadece krala sadık kabile şeflerinin onay verdiği kişiler seçimlerde yarışabiliyor.

Afrika'da bağımsızlığını kazanan diğer ülkelerde yapılan isim değişikliklerinde Rodesya Zimbabve, Nyasaland Malavi, Bechuanaland ise Botsvana olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Eswatini Svaziland ülke ismi değişikliği

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