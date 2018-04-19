İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkenin, milletimizin en iyi becerdiği, dünyanın kusur bulamadığı meselelerden birisi de Türkiye demokrasisinin iyi işlemesi ve seçimin iyi yapılmasıdır. İnşallah kararını aldığımız seçim sürecini de yıllardır olduğu gibi büyük bir olgunluk ve tecrübeyle, kardeşlik içinde, huzur içinde, hiçbir itibarsızlaştırmaya ve fitneye fırsat vermeden gerçekleşecektir." dedi. Soylu, Jandarma Havacılık Başkanlığı Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda düzenlenen T129 ATAK Helikopteri Teslim Töreni'nde uçak ve helikopter yapmayı değil yıllar önce Türk milletine unutturulmaya çalışılan öz güveni keşfettiklerini söyledi. İktidara geldiklerinden beri ekonomi ve siyasette adım atarken, Türkiye'den IMF'yi gönderirken, terörle mücadeleyi kimseden icazet almadan yürütürken, altyapı yatırımlarını planlarken, "Kendi tankımızı, helikopterimizi, tüfeğimizi,

uçağımızı ve arabamızı yapacağız" derken dayandıkları yegane politikanın kendilerine inançları olduğunu belirten Soylu, "İşte bu helikopterler,

bu inancın ve bu öz güvenin eseridir. Alpaslan 1071, Osman Gazi 1299 ve Fatih 1453. Bu üçünde bir tarih, medeniyet ve büyük bir miras var. Üçünde büyük bir kararlılık ve bize büyük bir emanet var." diye konuştu.

Soylu, suçun ve suçlunun

her türlü teknolojik imkanı kullandığı bir dönemde,

bu mücadeleyi verirken elbette ki kolluk gücü noktasında

teknik kapasiteyi arttırmaya önem vermek durumunda olduklarını ifade etti. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığında personel ve

teknik kapasite anlamında önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Süleyman Soylu, şöyle devam etti: "15 Temmuz'dan sonra 3 insanlı keşif uçağı, 2'si silahlı olmak üzere toplam 6 insansız hava aracı Jandarma Genel Komutanlığı envanterine dahil edilmiştir. Bu araçlarla toplam 13 bin 968 saat keşif ve

gözetleme uçuşu ile operasyon gerçekleştirilmiştir. Doğrudan SİHA atışlarıyla 2016'da 24, 2017'de 62 ve 2018'in başından bugüne kadar da

5 olmak üzere toplam 91 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu hava araçlarının destek verdiği operasyonlarda ise toplam

1038 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Biz insansız hava araçlarının ne büyük üstünlük getirdiğini biliyoruz.

Teröristlerin nasıl sahada çaresiz duruma düştüklerini yakinen takip ediyor ve izliyoruz. Bu bize hem bölgesel üstünlük hem de ülkemize ait değerlendirme yapanlara karşı bir üstünlük sağlamıştır. Bugün alımını yaptığımız ATAK helikopterlerinden

bizzat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunanlarla etkisiz hale getirilen

terörist sayısı ise 53'tür. Biz terörle mücadelede hava gücümüze yaptığımız

her yatırımın karşılığını kat kat fazlasıyla aldık. Hava gücümüzü arttırdığımız oranda,

terörle mücadelede başarımızı arttırdık. İHA ve SİHA destekli operasyonlarda şehit vermedik. Savunma sanayisinde millilik oranımız arttıkça başarımızı da katbekat artırdık." - "2002'de savunma ve havacılık sanayi ihracatına başlık bile açılmamış" Bakan Soylu, Türkiye İhracat Meclisinin 2002 ihracat rakamlarına bakıldığında savunma ve

havacılık sanayi ihracatına başlık açılmadığını gördüklerini söyledi. Bugün, 2017 verilerine göre

savunma ve havacılık sanayi ihracat rakamının 1,74 milyar dolar olduğunu belirten Soylu, "TBMM Sanayi Komisyonu raporuna göre, savunma sistemlerinde

ülkemizin dışa bağımlılığı son 16 yılda yüzde 80'den

yüzde 40'a düşmüştür. Proje sayımız 2002'de 66 iken 2018'de 600'e çıkmıştır. Bunlar önemli gelişmelerdir." ifadelerini kullandı.

- "Bunlar Türk malıdır arkadaş" Bu rakamlarla gurur duyulması gerektiğinin altını çizen Soylu, şu değerlendirmede bulundu: "Bir üzüntümü de paylaşmak isterim. Türkiye böyle bir yolda çabalarken,

bu gururu bir türlü paylaşamayan, yapılan işleri karalamaya çalışan

bir irade, sürekli fitne üretmeye devam edilmektedir. Türkiye'nin bu işleri yapmadığını,

üretmediğini yazan çizen kafalar maalesef mevcuttur. Türkiye helikopter yapıyor, bunların silahlarını,

füze sistemlerini yapıyor, milli tankını, tüfeğini gerçekleştiriyor. Ürettiklerini ihraç ediyor, ihracat anlaşmaları için

görüşmelerini sürdürüyor, her şey ortada ama bir türlü bazılarını inandıramıyor. Türkiye yüzde 7,4 büyüme rakamı açıklıyor, inanmıyor. Türkiye FETÖ ile mücadele ediyor, inanmıyor. Türkiye Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarını bütün dünyanın gözü önünde çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor dudak büküyor. Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz diyoruz, 'Olamaz' diyorlar. Denizin altından tüneller yapıyoruz, görmezden geliyor. Dünyanın gözünü kapattığı günlerde Türkiye göçü yönetiyor,

insanların hayatını kurtarıyor, 'Sana ne' diyorlar. Bu ülkenin ürettiği, bu ülkenin çocuklarının yaptığı hiçbir işle

birileri asla gurur duymuyor. İşte bu kafalar,

konuşmamın başında bahsettiğim o eski raporlarla

ülkesine olan inancını kaybetmiş kafaların torunlarıdır.

Hala 'Siz yapamazsınız, siz beceremezsiniz' takıntısından

kurtulamamış, milletine inanmayan zihniyetlerin torunlarıdır. Sağımda solumda iki tane helikopter var. Bunlar Türk malıdır arkadaş. Bizim evlatlarımız, mühendislerimiz yaptı. Allah onlardan razı olsun."

Ay başında 6 tane daha silahlı insansız hava araçlarını jandarmanın envanterine katacaklarını bildiren Soylu, "Bu, Amanoslar'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Van'da, Tendürek'te, ülkemizin her noktasında terör üretmeye çalışanlara karşı bu milletin gözünün, kulağının ve milletin gücünün onların üzerinde olduğunun en önemli ispatıdır." dedi. - "Bu ülkenin en iyi becerdiği işlerden birisi seçimdir" Süleyman Soylu, Türkiye'nin dünyanın zor bir coğrafyasında bulunduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin tehditleri bulunan ama fırsatları

daha çok bir ülke olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti: "İşte biz bunu yönetmeye talibiz. Yepyeni bir başlangıcın arefesindeyiz. Türkiye gündemlere kilitlenip durduğu günleri inanın çoktan geride bırakmıştır. Darbe girişimini takip eden ilk günde

bu ülkede bütün kurumlar ve piyasalar normal rutininde hayatına devam etmiştir. Bu ülkenin, milletimizin en iyi becerdiği, dünyanın kusur bulamadığı meselelerden birisi de Türkiye demokrasisinin iyi işlemesi ve seçimin iyi yapılmasıdır. İnşallah kararını aldığımız seçim sürecini de yıllardır olduğu gibi

büyük bir olgunluk ve tecrübeyle, kardeşlik içinde, huzur içinde,

hiçbir itibarsızlaştırmaya ve fitneye fırsat vermeden gerçekleşecektir. Ülkemiz için her şeyin hayırlısını temenni ediyorum."