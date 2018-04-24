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Taban çocuklarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 18:47 | Son Güncelleme

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sosyal ve ekonomik destek verilen ailelerin çocukları ile buluştu.Rol model söyleşi programında İnegöl’de çeşitli okullarda okuyan öğrenciler ile buluşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Hedeflerimize ulaşmak için hayallerimiz olması gerekiyor.

Taban çocuklarla buluştu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sosyal ve ekonomik destek verilen ailelerin çocukları ile buluştu.
Rol model söyleşi programında İnegöl’de çeşitli okullarda okuyan öğrenciler ile buluşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Hedeflerimize ulaşmak için hayallerimiz olması gerekiyor. Hayaller, bizleri daha güzel işlere götüren bir anahtardır. İyi ki varsınız, sizler ülkemizin yarınları, geleceğisiniz. Bizler, sizlerle daha güzeliz, daha güçlüyüz” şeklinde konuştu.
Taban, “Sohbet havasında bir buluşma gerçekleştirelim istedik. Sıcak bir ortam olması için tarihi bir dokuya sahip bu mekânı seçtik. Ben gençlerimizi, çocuklarımızı çok seviyorum. Rol model olmak bizim haddimize değil ama temsil ettiğimiz makamdan ötürü sizlerle birlikte olmak istedik. Anlatabileceğim çok şey var ama bu güzel kitleye onların anlayabileceği dilde ne aktarabilirim gibi düşüncelerim var. Doğal ve samimi bir insanım. Kendimi tanıtmam gerekirse, 1976 İnegöl doğumluyum. Bu şehirde öğrencilik yaptım. Sonrasında yükseköğretim için üniversite okudum ve şuanda aslında hala öğrenciyim. Yüksek lisans öğrencisiyim. Bunu özellikle örnek alınabilir diye vurgulayarak söylüyorum. Bununla alakalı olarak şuan icra ettiğim işi daha iyi yapabilmek adına, bir de beni rol model alan birileri var adına onlara da örnek olabilmek, kendi evlatlarıma örnek olabilmek adına yeniden öğrencilik hayatına döndüm. Geçen sene kayıt yaptırdım ve şu anda yine sizler gibi öğrenciyim, ben de ders çalışıyorum. Biz hayat boyu, ta ki ömrümüzü tamamlayana kadar okuyacağız, öğreneceğiz, kendimizi geliştireceğiz. İnsana yakışan ve bir insanda olması gereken en önemli özellik bu olmalıdır” dedi.
Taban, “Gençlerimizin geçtiği yollardan hepimiz geçtik. Bizler de ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi aldık. Kendi evlatlarımda da tespit ettiğim bir eksiklik olarak şunu söylemeliyim ki, kendimize hedef koymuyoruz. Koyduğumuzu zannedip plan ve program yapmıyoruz. Mutlaka bir hedefimiz, bu hedefi gerçekleştirme noktasında planımız ve programımız olmalı. Şunu unutmayalım hedeflerimize ulaşmak için hayallerimiz olması gerekiyor. Hayaller, bizleri daha güzel işlere götüren bir anahtardır” diye konuştu.
Rol model söyleşi programında Taban, çocuklara ileride ne olmak istediklerini sordu. Öğrencilerin tercihleri arasında en çok öğretmenlik ve doktorluk meslekleri yer aldı.

Taban çocuklarla buluştu

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