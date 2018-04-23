Tabancayla arkadaşını yaralayan kişi seken kurşunla yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde ev arkadaşını tabancayla ayağından yaralayan kişi, seken kurşunla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.Ö. (28) ile ev arkadaşı T.P. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.P, ruhsatsız tabanca ile arkadaşı H.Ö'nün ayağına el ateş etti.
H.Ö'nün sağ ayağına isabet eden kurşun sekince T.P. de sol ayağından yaralandı.
H.Ö. sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bekilli Sağlık Ocağında ayağına demir düştüğünü söyleyerek tedavi yaptırmak isteyen T.P'nin durumundan şüphelenen sağlık ekibi durumu polise bildirdi.
T.P, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.
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