Tabelaya ve köprüye aldırmadılar bile

Sivas’ta arazili araç sahibi bir kişi, ’Bu köprüyü mezra halkı yaptırmıştır. Taşıt geçemez’ tabelasına ve köprüye aldırış etmeyip yolu karşıya dereden geçti.

Sivas merkeze bağlı İşhan köyü Şehristan mezrası sakinleri, mezralarına giden yolu destek bulamayınca kendi aralarında topladıkları paralarla yaptırdı. Mezra sakinleri yaptıkları köprülerin ağır araçlarla hasar görmemesi için köprüyü mezra sakinlerinin dışında araç kullanımına kapattı. Köprünün mezra sakinleri dışında kullanılmaması için de üzerine,"Bu köprüyü mezra halkı yaptırmıştır. Taşıt geçemez” yazılı bir tabela astı.

Köy sakinlerinin kendileri açışında haklı oldukları uygulamalarına tepki çekmek isteyen bir grup arkadaş, arazili araçları ile köprü ve tabelaya aldırış etmeden yolu köprüden değil de dereden karşıya geçti. Dereden geçen araçlar yarıya kadar suya gömüldü. Araç sürücüsü Yasin Şimşek zorlu geçişi sosyal medyada paylaştı.