Tabiat varlığı Yüzen Adalar'ın çehresi değişiyor

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Solhan ilçesi'ndeki Turnalar Gölü üzerinde, birbirinden bağımsız olarak yüzebilen Yüzen Adalar'ın çehresi değişiyor. Bingöl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, Solhan Kaymakamlığı ile Fırat Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı proje ile Yüzen Adalar'ın çevre düzenlemesi yapılacağını ifade ederek, "Projeyle gelen ziyaretçilerin daha iyi şartlarda ağırlanması sağlanacak" dedi.

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyündeki Turnalar Gölü üzerinde sıradışı bir tabiat olayına sahne olan Yüzen Adalar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Krater gölü olduğu değerlendirilen 38 hektarlık Turnalar Gölü, üç tarafı dağlarla çevrili olup düz arazi üzerinde bulunuyor. Gölde toprak parçalarının ayrılmasıyla oluşan, birbirinden ve zeminden bağımsız 3 adacık bulunuyor. Adacıklar hem rüzgarın etkisiyle hareket ediyor, hem de itilerek hareket ettirilebiliyor.

ÇEVRE DÜZENLENMESİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bir süre önce çevre düzenlemesi yapılan Yüzen Adaları görmek için bu yılın ilk 6 ayında, yerli ve yabancı yaklaşık 8 bin 500 turist, bölgeyi ziyaret etti. Yıllık ortalama 20 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan bölgede, Bölgeyi ziyaret eden turistlerin daha iyi ağırlanması amacıyla Yüzen Adalar için farklı bir düzenleme hayata geçirelecek.

Bingöl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, Solhan Kaymakamlığı Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) aracılığıyla hazırlanan proje kapsamında çevre düzenlenmesi yapılacağını söyledi. Barman, "Çok güzel çevre düzenlemeleri yapılacak. Yüzen Ada tabiat varlığı olarak geçtiği için Çevre Şehircilik Bakanlığı ilgilenecek. Projeyle gelen ziyaretçilerin daha iyi şartlarda ağırlanması sağlanacak" dedi.

Malatya'dan gelen Mahmut Tektaş, ilk kez Yüzen Adaları gördüğünü ifade ederek, "Malatya'dan buraya gezmeye geldim. Bingöl'e gelmişken, ailem ile beraber Yüzen Adalar'ı gelip görmek istedik. İlk defa geldim, burası gerçekten çok güzel. Yüzen Adalar kısmı harika bir görünüme sahip. Bunun dışında Bingöl, temiz havası, doğal güzellikleri ile de müthiş bir yer, herkese gelmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Diyarbakır'dan gelen Mehmet Tayyip Genç ise ziyaretçilerin güvenli bir şekilde bölgeyi ziyaret edebileceklerini belirterek, "Daha önce birkaç kez de ziyaret ettik. Ziyaret edilmesi gereken bir yer. Doğa harikası bir şey. Bölgemizi için bulunmaz bir nimettir. Burası gerçekten hem doğa bakımından çok güzel, hem de insanları misafirperverdir. Burayı tanıtmamız lazım, bölgemiz açısından çok faydalı bir yerdir. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yerdir. Adalar sabit değil, sürekli yüzüyor. Ülkemizdeki güzel yerlerden bir tanesidir. Terör olayları eskisi gibi değil, güvenlik açısından da bir sıkıntı yok. Herkes rahat bir şekilde buraya gelip ziyaret edebilir" dedi.