Tabip Odası Başkanı Gürlevik’ten 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Adıyaman Tabip Odası Başkanı Mehmet Necip Gürlevik, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman Tabip Odası Başkanı Mehmet Necip Gürlevik,Ülkemizde sayıları yüz binleri aşan hekimler olarak halkımıza yedi gün yirmi dört saat sağlık hizmeti vermekten gurur duyduklarını belirterek, hekimlik uzun ve meşakkatli bir eğitimden sonra kazanılan bir meslek olduğunu söyledi.

Hekimlerin fedakarlık yaptığına işaret eden Başkan Gürlevik, “Her türlü zorluğa, maddi ve manevi sıkıntıya rağmen her hastamızı annemiz, babamız, kardeşimiz olarak görür sorunlarının çözümü için fedakarca çabalarız. 14 Mart Tıp Bayramını kutladığımız bu günde bizlerin fedakarlılığının göz ardı edilmemesini diliyoruz. Hekimler olarak bazı taleplerimiz var. Emekli hekim ve hekim ücretleri artırılsın, çalışma yaşamında yıpranma payı hakkımızı istiyoruz. Sağlıkta şiddet yasa tasarısının yasalaşmasını istiyoruz. Güvenlik soruşturmaları nedeniyle bekletilen yada ataması yapılmayan hekimlerin görevlerine başlatılmasını istiyoruz. Tüm meslektaşlarımızın bayramını kutlar, yaşamlarında başarılar dileriz” dedi.