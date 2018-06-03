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 TABLODAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

  Haber: İstanbul DHA Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 2 tablo içine gizlenmiş 2 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Haber: İstanbul DHA
Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda 2 tablo içine gizlenmiş 2 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 28 Mayıs günü Beyoğlu'nda bir kişiyi gözaltına aldı. M.Z.(36) isimli şüphelinin elinde bulunan poşet içerisindeki 2 adet tablo incelemeye alındı. Tabloyu kıran polisler içerisine gizlenmiş 36 ayrı paket halinde toplam 2 kilo 400 gram afyon sakızı ele geçirdi. M.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
-POLİS KAMERASI
-Polisin tabloyu kırması
-Uyuşturucuları bulması
-Detaylar

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