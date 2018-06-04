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Tabuta saklanıp kaçmış! FETÖ'den bir skandal daha...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 07:23 | Son Güncelleme

15 Temmuz'da bir jetin içindeki tabuta saklanıp ABD’ye kaçan Faruk Bayındır’ın yardımcısı için yazılan iddianame herkesi şaşkına çevirdi. Bayındır’ın nasıl gizlenip firar ettiği ortaya çıktı.

Tabuta saklanıp kaçmış! FETÖ'den bir skandal daha...

15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sonrası bir tabut içinde özel jete bindirilen ve Atatürk Havalimanı'ndan önce Miami'ye kaçan FETÖ'nün havacılık şirketi Tarkim'in sahibi İbrahim Faruk Bayındır'ın kaçışında rol oynadığı belirlenen eski çalışanı Nurullah Şimşek hakkında iddianame düzenlendi.

Nurullah Şimşek, Tarkim'in sahibi Faruk Bayındır'ın hem şoförü hem de şirketin muhasebe işlerine bakan sağ kolu idi. Şimşek, geçtiğimiz aylarda Faruk Bayındır'ın tabutla yurt dışına kaçışında rol aldığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GİZLİ KAPIDAN KAÇTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Bayındır'ın yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığının belirlendiği kaydedilen iddianamede, buna ilişkin Haziran takma adıyla dinlenen gizli tanığın beyanlarına yer verildi. Gizli tanık ifadesinde, 15 Temmuz sonrası polislerin işlem yapmak amacıyla Atatürk Havalimanı'nda bulunan Tarkim Havacılık binasına geldiklerini, bu sırada şüpheli Faruk Bayındır'ın binada olduğunu ve gizli çıkıştan kaçtığını anlattı.

Şüpheli Nurullah Şimşek'in o dönem Faruk Bayındır'ın yanında çalıştığını ve eşi Betül Bayındır'ın talimatıyla Faruk Bayındır'ın Sefaköy'de saklandığı yere para götürdüğünü, yine Şimşek'in yardımıyla Ataköy'deki başka bir adrese geçtiğini belirtti. Gizli tanık, Bayındır'ın Nurullah Şimşek'in yardımıyla şirketine ait kiralık bir jetle tabut içinde ABD'ye kaçtığını da belirtti. Nurullah Şimşek ise iddiaları reddetti.

SAKLANMASINA YARDIM EDİLDİ

İddianamede, Nurullah Şimşek'in patronu Faruk Bayındır'ın Türkiye'de polisten kaçtığı dönemde saklanmasına ve yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirtildi ve Şimşek hakkında 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçu kapsamında hapis cezası istendi. Şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

KASET KOMPLOSUNA KARIŞTI

Faruk Bayındır'ın kardeşi Ferhat Bayındır, ağabeyinin firarından sonra yakalanmış 8 sayfalık ifadesinde, bütün suçu ağabeyine yıkıp yakalanması için elinden geleni yapacağını söylemişti. Ayrıca ağabeyinin Haydar Meriç cinayeti ile MHP'ye kaset kumpasında rolü olduğunu da itiraf etmişti. Adı gazeteci Haydar Meriç cinayetine de karışan Faruk Bayındır'ın tutuklanan karısı Betül Özbey Bayındır ise daha sonra salıverilmişti.

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FETÖ Faruk Bayındır nurullah şimşek 15 Temmuz

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