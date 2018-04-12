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Tac Mahal'in minareleri fırtınada hasar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

Tarihi yapının kraliyet ve güney kapılarını süsleyen cephe minarelerden bazıları şiddetli rüzgarda koparak devrildi

AGRA/ Hindistan'da Tac Mahal'in minarelerinden bazılarının dün gece çıkan fırtınada hasar gördüğü bildirildi.

BBC'nin yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletine bağlı Agra şehrindeki tarihi yapının kraliyet ve güney kapılarını süsleyen cephe minarelerden bazıları şiddetli rüzgarda kaidelerinden koparak aşağı düştü.

Rüzgar hızının saatte 130 kilometreyi bulduğu fırtınanın etkisiyle yapıdan koparak yere düşen 3 metrelik mermer sütunun kimseye zarar vermediği kaydedildi.

Ana yapıyı çevreleyen 4 büyük minarenin ise zarar görmediği belirtildi.

17. yüzyılda inşa edilen anıt mezar dünyanın 7 harikasından biri kabul ediliyor. Tarihi yapı günde ortalama 12 bin ziyaretçi ağırlıyor.

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fırtına hasar Hindistan Minare Tac Mahal

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