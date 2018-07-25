Tacikistan-Afganistan sınırında uyuşturucuyla mücadele operasyonu

Tacikistan-Afganistan sınırında güvenlik güçlerinin operasyonunda Afgan kökenli üç uyuşturucu kaçakçısı öldürülürken, olay yerinde 94 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Tacikistan Sınır Koruma Birlikleri Basın Sözcüsü Muhammad Uluğhocayev yaptığı açıklamada, Afganistan sınırında, Tacik güvenlik güçleri ile Afganistan'dan ülkeye uyuşturucu sokmak isteyen suç çetesi arasında silahlı çatışma çıktığını bildirdi.

Sınırda bulunan Hamadoni bölgesinden ülkeye yasa dışı yollarla uyuşturucu sokmak isteyen Afgan kökenli silahlı çete ile Tacik güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, çete üyelerinden üç kişinin öldürüldüğünü, Tacik kökenli 6 kişinin ise yakalandığını kaydetti. Çatışmanın ardından olay yerinde 94 kilogram uyuşturucu bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Söz konusu sınır hattında, yılın ilk yarısında, güvenlik güçleri ile uyuşturucu kaçakçıları arasında çıkan 17 silahlı çatışmada, uyuşturucu kaçakçısı 7 kişi etkisiz hale getirilmiş, toplam bin 100 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti.

Afganistan'da üretilen uyuşturucunun önemli bir kısmı, Tacikistan üzerinden Rusya ve Avrupa'ya kaçırılıyor. Afganistan ile Tacikistan arasındaki bin 400 kilometreyi aşkın sınır hattında, uyuşturucu kaçakçıları ile sınır koruma birlikleri arasında zaman zaman silahlı çatışmalar çıkıyor.

