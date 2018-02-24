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Tacikistan Başbakanı Rasulzade Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 22:42 | Son Güncelleme

Özbekistan-Tacikistan Hükümetlerarası Sınır Tespit ve Belirleme Komisyonu Toplantısı yapıldı

Özbekistan-Tacikistan Hükümetlerarası Sınır Tespit ve Belirleme Komisyonu Toplantısı Fergana şehrinde yapıldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Tacikistan Başbakanı Kahir Rasulzade ve beraberindeki heyetin Özbekistan'ın Fergana şehrine çalışma ziyareti gerçekleştirdiği belirtilerek, Rasulzade'nin, ziyaret kapsamında Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile Özbekistan-Tacikistan Hükümetlerarası Sınır Tespit ve Belirleme Komisyonu toplantısına katıldığı bildirildi.

Açıklamada, açık, samimi ve yapıcı bir ortamda geçen verimli görüşmelerde tarafların, iş birliğinin tüm alanlarında iki ülke ilişkilerinin mevcut seviyesi ve geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

İki ülke devlet başkanlarının siyasi iradesi ile taraflar arasındaki üst düzey görüşmelerin yoğunlaştığı ve iş birliğinin giderek gelişmekte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu çerçevede iki ülke arasında heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinin arttığı, hükümetler arası karma ekonomik komisyonu toplantılarının başarılı olarak gerçekleştirildiği, Duşanbe ve Taşkent şehirlerinde karşılıklı olarak sanayi ürünleri fuarlarının düzenlediği vurgulandı.

Toplantıda, Özbekistan ile Tacikistan arasında tartışmalı olan devlet sınırlarının belirlenmesine ilişkin meseleler ele alındı. Taraflar, kısa bir süre içerisinde iki ülke arasında tartışmalı olan sınır noktalarının belirlenmesi konusunda uzlaşma sağlanmasına yönelik yapıcı yaklaşımların gösterildiğini ve önemli sonuçların elde edildiğini kaydetti.

Taraflar ayrıca gelecek ay Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in Tacikistan'a yapacağı resmi ziyaret sırasında imzalanması öngörülen ikili anlaşma ve dokümanların hazırlanması konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

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Özbekistan Tacikistan Tacikistan Başbakanı Kahir Rasulzade

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