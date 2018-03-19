Tacikistan-Özbekistan ilişkileri

Tacikistan parlamentosu Özbekistan ile iki ülke vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerine ilişkin anlaşmayı onayladı.

Tacikistan Parlamentosu'dan yapılan açıklamaya göre, milletvekilleri 9 Mart'ta taraflar arasında imzalanan Özbekistan ve Tacikistan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerini öngören hükümetler arası anlaşmaya onay verdi. Parlamento ayrıca Dışişleri Bakanlığını Özbekistan tarafını bu konuda bilgilendirmesi konusunda görevlendirdi.

Parlamento Başkanı Şükürcan Zuhurov, iki ülke arasında imzalanan anlaşmayı "kader belirleyici" olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nizamiddin Zohidi de Özbekistan'ın onay sürecini tamamladığını anımsatarak, Tacikistan'ın da en kısa zamanda bu prosedürü tamamlayarak kendilerini bilgilendirmesini beklediklerini dile getirdi.

Geçen hafta da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerine ilişkin hükümetler arası anlaşmayı onaylamıştı. Buna göre, Tacikistan vatandaşları 16 Mart itibarıyla 30 gün boyunca Özbekistan'a vizesiz giriş yapabiliyor.