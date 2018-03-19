Tacikistan-Özbekistan ilişkileri

Tacikistan parlamentosu Özbekistan ile iki ülke vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerine ilişkin anlaşmayı onayladı.
Tacikistan Parlamentosu'dan yapılan açıklamaya göre, milletvekilleri 9 Mart'ta taraflar arasında imzalanan Özbekistan ve Tacikistan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerini öngören hükümetler arası anlaşmaya onay verdi. Parlamento ayrıca Dışişleri Bakanlığını Özbekistan tarafını bu konuda bilgilendirmesi konusunda görevlendirdi.
Parlamento Başkanı Şükürcan Zuhurov, iki ülke arasında imzalanan anlaşmayı "kader belirleyici" olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nizamiddin Zohidi de Özbekistan'ın onay sürecini tamamladığını anımsatarak, Tacikistan'ın da en kısa zamanda bu prosedürü tamamlayarak kendilerini bilgilendirmesini beklediklerini dile getirdi.
Geçen hafta da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerine ilişkin hükümetler arası anlaşmayı onaylamıştı. Buna göre, Tacikistan vatandaşları 16 Mart itibarıyla 30 gün boyunca Özbekistan'a vizesiz giriş yapabiliyor.
Mirziyoyev'in 9-10 Mart'ta Tacikistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında “Özbekistan ve Tacikistan vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerini" öngören hükümetler arası anlaşma imzalanmıştı.
Özbekistan ile Tacikistan arasında uzun yıllardır süregelen gerginliğin Mirziyoyev'in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından azalmasıyla ilişkilerde normalleşme süreci başlatıldı.
İki ülke arasında su ve enerji kaynaklarının kullanımı ile tartışmalı sınır noktalarından dolayı çıkan anlaşmazlıklar 20 yıldır devam ederken, taraflar arasında 2001 yılında karşılıklı vize uygulaması başlatılmış ve bin 300 kilometrelik ortak sınırdaki bazı gümrük kapıları kapatılmıştı.
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