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Tacikistan Ulema Konseyindan İran'a provokasyon suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 22:14 | Son Güncelleme

Konsey, İran'ı Afganistan, Irak, Suriye ve Yemen gibi ülkelerde istikrarsızlık çıkarmakla suçladı

Tacikistan İslam Merkezi Ulemalar Konseyi, İran'ı istikrarsızlık çıkarmakla suçladı.

Ulemalar Konseyi açıklamasında, İran'ın Afganistan, Irak, Suriye ve Yemen gibi ülkelerde istikrarsızlık çıkardığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "Afganistan, Irak, Suriye ve Yemen gibi savaşan ülkelerdeki durumun istikrarsızlaşmasına ve kan dökülmesine eli bulaşan İran, yine bazı provokatörlerin yardımıyla Tacikistan’daki durumu da gerginleştirmekten menfaat güdüyor." ifadelerine yer verildi.

Konsey, İran liderlerine Tacikistan'a yönelik iyi niyetli yaklaşım çağrısında bulundu.

Duşanbe'deki İran Büyükelçiliği önünde 21 Mayıs'ta toplanan çok sayıda kişi, bu ülkenin Tacikistan’ın iç işlerine karışmasını protesto etmişti.

Tacik yönetimi, 2015'te Tahran'da düzenlenen "İslam Birliği" uluslararası konferansına davet edilen ve Tacikistan'da yasaklanan İslami Yeniden Canlanma Partisi lideri Muhiddin Kabiri'nin İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Humeyni tarafından kabul edilmesine tepki göstererek, İran’ın Duşanbe Büyükelçisine nota vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Tacikistan

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