Tacikistan Ulema Konseyindan İran'a provokasyon suçlaması

Tacikistan İslam Merkezi Ulemalar Konseyi, İran'ı istikrarsızlık çıkarmakla suçladı.
Ulemalar Konseyi açıklamasında, İran'ın Afganistan, Irak, Suriye ve Yemen gibi ülkelerde istikrarsızlık çıkardığı ileri sürüldü.
Açıklamada, "Afganistan, Irak, Suriye ve Yemen gibi savaşan ülkelerdeki durumun istikrarsızlaşmasına ve kan dökülmesine eli bulaşan İran, yine bazı provokatörlerin yardımıyla Tacikistan’daki durumu da gerginleştirmekten menfaat güdüyor." ifadelerine yer verildi.
Konsey, İran liderlerine Tacikistan'a yönelik iyi niyetli yaklaşım çağrısında bulundu.
Duşanbe'deki İran Büyükelçiliği önünde 21 Mayıs'ta toplanan çok sayıda kişi, bu ülkenin Tacikistan’ın iç işlerine karışmasını protesto etmişti.
Tacik yönetimi, 2015'te Tahran'da düzenlenen "İslam Birliği" uluslararası konferansına davet edilen ve Tacikistan'da yasaklanan İslami Yeniden Canlanma Partisi lideri Muhiddin Kabiri'nin İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Humeyni tarafından kabul edilmesine tepki göstererek, İran’ın Duşanbe Büyükelçisine nota vermişti.
İYİ Parti'nin Sivas milletvekili adayı Hüseyin Gülhan'ın internet sitesi tartışma konusu oldu
Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler
Almanya'da Türkiye'deki seçimler için kampanya yasağı olmasına rağmen HDP'ye miting izni çıktı
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Ramazan davulcuları korkudan o mahalleye adım dahi atamıyor
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum