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Tacikistan’da 5 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 15:36 | Son Güncelleme

Tacikistan’da 5 büyüklüğünde deprem

TAŞKENT (AA) – Tacikistan’ın Afganistan sınırı yakınlarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tacikistan Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, merkez üssü başkent Duşanbe’nin 295 kilometre güneydoğusundaki İşkaşim kasabası olan depremin yerin 116 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 6,2 olarak verildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Deprem, Özbekistan, Kırgızistan ve Afganistan’da da hissedildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Tacikistan

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