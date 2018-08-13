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Tacikistan'da helikopter sert iniş yaptı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 16:28 | Son Güncelleme

Tacikistan'da helikopter sert iniş yaptı: 5 ölü

Tacikistan'da dağcıları taşıyan helikopterin sert iniş yapması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tacikistan Acil Durumlar Komitesi'ne dayandırılarak Asia Plus haber sitesinde yayımlanan haberde, dün Somoni Dağı'nın zirvesine tırmanan dağcıları taşıyan Mi-8 tipi helikopterin sert iniş yaptığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre, olayda 3 dağcı ve 2 kabin üyesi hayatını kaybetti, ölenlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Kurtarma ekiplerinin dağcılarla irtibat kurduğu ve 6 kişilik ilk dağcı ekibinin helikopterle güvenli bölgeye ulaştırıldığı ifade edildi.

Kalan 5 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Acil Durumlar Bakanlığı, dün 3 kabin görevlisi ve 13 dağcının bulunduğu Mi-8 tipi helikopterin Somoni zirvesine tırmanan dağcıları taşırken sert iniş yaptığını, helikopter mürettebatı ve dağcılarla irtibatın kesildiğini açıklamıştı.

7 bin 495 metre yüksekliğindeki Somoni zirvesi, eski Sovyetler Birliği'nin ve aynı zamanda Tacikistan'ın en yüksek zirvesi sayılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
helikopter kazası Tacikistan

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