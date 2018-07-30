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Tacikistan'da otomobil bisikletli gruba daldı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

Hatlan vilayetinde, bir otomobilin, yabancı bisikletçilerden oluşan 7 kişilik bir grubun arasına dalması sonucu 4 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı - Terör saldırısı ihtimali üzerinde de durulan olayda araçta bulunan 2 kişi başlatılan operasyonda öldürüldü

TAŞKENT (AA) – Tacikistan'da bir otomobilin bisikletle seyahat eden 7 kişilik grubun arasına dalması sonucunda 4 turist hayatını kaybetti.

Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimzade, Hatlan vilayetinde bir otomobilin, ABD, İsviçre, Hollanda ve Fransa vatandaşlarından oluşan 7 kişilik bisikletli bir grubun arasına daldığını duyurdu.

Olayda 4 turistin hayatını kaybettiği, 3 turistin de yaralandığı bilgisini veren Rahimzade, olayın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, "Olayla ilgili trafik kazası, soygun, saldırı ve cinayet ihtimalleri bulunuyor. Ayrıca, terör saldırısı da olabilir." diye konuştu.

Rahimzade, araçtaki 2 kişinin olay sonrasında başlatılan operasyonda öldürüldüğünü, bir kişinin de yakalandığını belirtti.

Polisin, otomobilde bulunan ve kaçan kişi ya da kişileri aradığını bildiren Rahimzade, operasyonda öldürülenlerden birinin üzerinde silah bulunduğunu kaydetti.

Rahimzade, otomobilde bulunanların olayın ardından araçtan çıkarak turistlere bıçakla saldırdığını da dile getirdi.

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Rahman'ın başkanlığında soruşturma komisyonu kurulduğunu söyleyen Rahimzade, olayın Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından da yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.

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