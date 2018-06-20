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Tacikistan'da "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Su Konferansı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 21:43 | Son Güncelleme

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman: "Etkili, adil ve karşılıklı menfaatlere dayalı su alanındaki iş birliği, ortak su havzalarına sahip ülkelerin gelişmesi için bir katalizör olabilir" - Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov: "BM bünyesinde Orta Asya'daki su meselelerinde uzmanlaşmış bir kurum oluşturulmalı"

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Su Konferansı" düzenlendi.

Tacikistan Hükümeti ile Birleşmiş Milletler'in (BM) ortaklaşa düzenlediği konferansa, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile BM Genel Sekreteri Yardımcısı Liu Zhenmin, 35 ülkeden bakan ve bakan yardımcıları ile uluslararası kuruluşlardan çok sayıda temsilci katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, iklim değişikliğinin Orta Asya'daki durumu olumsuz etkilediğini, hava sıcaklığının arttığını, buzulların eridiğini, bunun sonucunda meydana gelen su taşkınları, sel, çığ ve heyelan şeklindeki doğal afetlerin ülkeye ciddi zarar verdiğini kaydetti.

Rahman, mevsimlik yağışların az olması nedeniyle bölge ülkelerinin günümüzde kuraklık sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Ortak sorunların çözümü için Duşanbe'de uluslararası merkez oluşturulacağını vurgulayan İmamali Rahman, "Etkili, adil ve karşılıklı menfaatlere dayalı su alanındaki iş birliği, ortak su havzalarına sahip ülkelerin gelişmesi için bir katalizör olabilir." ifadelerini kullandı.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov da ulusal su yönetimi stratejilerinin bölgesel ve küresel planlarla koordinasyonunun sağlanması gerektiğini belirterek, "BM bünyesinde Orta Asya'daki su meselelerinde uzmanlaşmış bir kurum oluşturulmalı." diye konuştu.

Berdimuhammedov, Aral Gölü sorununun başarılı çözümü için yeni ve kapsamlı bir uluslararası yaklaşım gerektiğini de söyledi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Zhenmin ise sağlıklı suya erişimin insan sağlığı, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma için önemli olduğunu kaydetti.

Zhenmin, toplumun sağlıklı suya erişim sorunu, kuraklık ve su taşkınları gibi doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, bu zorluklara etkili bir yanıtın olmamasının milyonlarca insanın yaşamı ve geçimini olumsuz etkilediğini kaydetti.

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