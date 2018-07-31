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Tacikistan'da turistlere yönelik saldırıda DEAŞ iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 09:08 | Son Güncelleme

Tacikistan'da turistlere yönelik saldırıda DEAŞ iddiası

Tacikistan'da bisikletle seyahat eden 4 yabancı turistin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ'in yaptığı iddia edildi.

Terör örgütlerinin internet üzerindeki faaliyetlerini takip eden ABD merkezli SITE Intelligence Group'a dayandırılarak, Tacik basınında yer alan haberde, pazar günü Hatlon vilayetinde bisikletli turistlere yönelik yapılan saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ'in üstlendiği belirtildi.

Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimzade, dün yaptığı açıklamada, olayın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, "Olayla ilgili trafik kazası, soygun, saldırı ve cinayet ihtimalleri bulunuyor. Ayrıca, terör saldırısı da olabilir." demişti.

Tacikistan'ın Hatlon vilayetinde pazar günü meydana gelen olayda, bisikletle seyahat eden yabancı turistlere otomobille yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Tacik emniyet birimlerince başlatılan operasyonda saldırganlardan 2'si öldürülmüş, bir kişi de yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Tacikistan turistlere yönelik saldırı

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