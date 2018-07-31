Tacikistan'da yabancı turistlere yapılan saldırı

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Tacikistan'da pazar günü 4 turistin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınayarak, ülkesinin olayla ilgisi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Kasımi, Tacikistan'da pazar günü yaşanan olayı kınadıklarını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre Kasımi, olaya karışan sanıkların İran'da eğitim aldıkları yönündeki iddiaları yalanladı. Kasımi, iddiaları iki ülke ilişkilerine zarar vermeye yönelik girişimler olarak değerlendirdi.

Tacikistan'ın Hatlon vilayetinde pazar günü meydana gelen olayda, bisikletle seyahat eden yabancı turistlere otomobille yapılan saldırıda 4 turist hayatını kaybetmiş, 3 turist yaralanmıştı.

Tacikistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yakalanan suç örgütü lideri Hüseyin Abdusamadov, 2014-2015 yıllarında İran'da ideolojik ve askeri sabotaj eğitimi aldığını kabul etti. Orada (İran'da) Nosirhoca Ubaydov ile tanıştı ve yasa dışı İslami Rönesans Partisi'ne katıldı." ifadelerini kullanmıştı.

