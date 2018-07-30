Tacikistan'da yabancı turistlere yönelik saldırı

Tacikistan'da bisikletle seyahat eden yabancı turistlere otomobille yapılan saldırıyla bağlantılı olarak aranan 3 kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tacikistan İçişleri Bakanlığından, Hatlan vilayetinde bir otomobille ABD, İsviçre, Hollanda ve Fransa vatandaşlarından oluşan bisikletli bir grubun arasına dalarak 4 kişinin ölümüne yol açan saldırıya ilişkin bir açıklama yapıldı.

"Saldırıyla bağlantılı olarak aranan üç suçlu Dangara ilçesine bağlı Osmondere köyünde tespit edilerek etkisiz hale getirildi." ifadesin kullanılan açıklamada, operasyonun diğer detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Terör saldırısı ihtimali üzerinde de durulan olaya ilişkin Tacik makamlarınca daha önce yapan açıklamada, Hatlan vilayetinde bir otomobilin 7 kişilik bisikletli bir grubun arasına daldığı bu olayda 4 turistin hayatını kaybettiği, 3 turistin de yaralandığı bildirilmiş, saldırganlardan 2 kişinin olay sonrasında başlatılan operasyonda öldürüldüğü, bir kişinin de yakalandığı kaydedilmişti.

