Tacikistan'daki Rus üssünde tatbikat

Rusya'nın yurt dışındaki en büyük üssü olan Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünde eğitim tatbikatı başladı.
Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 201. Rus askeri üssünde başlayan tatbikata 600 askeri araç ile 3 bin 500 civarında asker katılıyor.
Rus askeri üssüne bağlı motorlu piyade birlikleri, zırhlı araçlar, çok namlulu roket sistemi ve diğer araçların da katılımıyla Lyaur askeri poligonunda başlanan eğitim tatbikatı kapsamında, Mi-24 ve Mi-8 helikopterleri de kullanılıyor.
Tatbikat uyarınca, Rus askerlerinin bir askeri tesisi savunması öngörülüyor.
"Tacikistan'daki Rus askeri üssüne bağlı birimler askeri taktik tatbikata başladı ve en üst düzey askeri birimler hazır hale getirildi." denilen açıklamada, askeri tatbikatın 14 Temmuz'a kadar devam edeceği bilgisi paylaşıldı.
Rusya'nın 7 binden fazla askerinin görev yaptığı Tacikistan'ın Duşanbe ve Bohtar şehirlerinde konuşlanan askeri üs, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042 yılına kadar faaliyet gösterecek.
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