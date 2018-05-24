Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisinden basın mensuplarına iftar

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon, basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında Türkiye'nin Tacikistan dış ticaretinde 4. sırada yer aldığını belirtti.
Büyükelçi Rajabiyon'ın ev sahipliğinde başkentte düzenlenen iftar programına, Anadolu Ajansı (AA) Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Ömer Faruk Tokat ve AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda basın mensubu katıldı.
Programda, medyanın ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki önemine değinen Rajabiyon, "Sizler, Türkiye ve Tacikistan arasında birer köprü gibisiniz. Basın mensupları ülkeler arasındaki ilişkilerde kilit rol oynuyor. Medya, bana göre dördüncü kuvvettir ve siyaseti de etkileme gücüne sahiptir." dedi.
Rajabiyon, Türkiye ve Tacikistan arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmekte olduğunu, iki ülkenin birbirini kardeş olarak gördüğünü dile getirdi.
Tacikistan'ın Orta Asya'nın güvenliğindeki yerine de değinen Rajabiyon, şu ifadeleri kullandı:
"Bölgesel ve küresel işbirlikleri yaparak istikrar ve kapsamlı emniyetin sağlanması için mücadele edilmelidir. Özellikle terörle mücadele, uyuşturucu ticareti, silah ticareti gibi konularda ortak adımların atılması önemlidir. Tacikistan bu konuda bölgede önemli bir görev üstlenmektedir. Bölgenin güvenliğinin sağlanması için daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var."
- "Türkiye, Tacikistan dış ticaretinde 4. sırada"
Tacikistan'ın dış ticaretinde Türkiye'nin önemli yeri olduğuna işaret eden Rajabiyon, "Türkiye ile kara sınırımız olmasa da dış ticaretimizde Çin, Rusya ve Kazakistan'dan sonra 4. sırada yer alıyor." diye konuştu.
Rajabiyon, ülkesinin, Türkiye'ye alüminyum ve pamuk sattığını ve Türkiye'den hazır giyim satın aldıklarını belirterek, "Son dönemde yapılan anlaşmalar çerçevesinde ilişkilerimiz daha da kuvvetlenecek. Türkiye ayrıca inşaat sektöründe de önemli bir yere sahip." şeklinde konuştu.
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