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Tacikistan'ın dış borcu 2 milyar 893,3 milyon dolar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:48 | Son Güncelleme

Tacikistan'ın dış borcu 2 milyar 893,3 milyon dolar oldu

Tacikistan'ın dış borcu, 1 Temmuz 2018 itibarıyla 2 milyar 893,3 milyon dolar oldu.

Tacikistan Maliye Bakanı Fayziddin Kahharzade, yaptığı açıklamada, ülkesinin dış borcunun 1 Temmuz 2018 itibarıyla 2 milyar 893,3 milyon dolar olduğunu, bunun GSYH'nin yüzde 38,9'una tekabül ettiğini bildirdi.

Kahharzade, ülkesinin bu yılın ocak-haziran döneminde kredi ve kredi faizleri için 90,6 milyon dolar ödediğini, toplam tutarı 267,5 milyon dolar olan 8 kredi ve hibe anlaşması imzaladığını, bunun 153,3 milyon dolarının hibe yardımları, 114,2 milyon dolarının da kredilerden oluştuğunu bildirdi.

Tacikistan'ın 2018 yılında 200 milyon dolar civarında dış kredi kullanmayı planladığı açıklanırken, Tacikistan'ın 2015-2017 dönemine yönelik Kamu Borç Yönetimine İlişkin Stratejisi'ne göre, ülkenin nominal dış borcunun üst sınırının GSYH'nin yüzde 40'ını geçmemesi gerekiyor.

Tacikistan'ın dış borcu, 1 Ocak 2017'de 2 milyar 274 milyon dolar olmuştu.

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Tacikistan Tacikistan'ın dış borcu

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