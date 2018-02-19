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Tacikistan'ın dış borcu 2,9 milyar dolara yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 22:12 | Son Güncelleme

Tacikistan'ın dış borcu 2,9 milyar dolara yükseldi

Tacikistan'ın dış borcu, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 2,9 milyar dolara yükseldi.

Tacikistan Maliye Bakanı Fayziddin Kahharzade, yaptığı açıklamada, ülkesinin dış borcunun 1 Ocak 2018 itibarıyla 2,9 milyar dolara çıktığını ve gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 40,3'üne tekabül ettiğini bildirdi.

Tacikistan'ın bu yıl 200 milyon dolar civarında dış kredi kullanmayı planladığını belirten Kahharzade, geçen yıl ülkenin dış borçlar ve faiz için toplam 147 milyon dolar ödediğini ifade etti.

Bakan Kahharzade, ülkenin mali imkanlarının, aldığı kredileri zamanında ve tam olarak ödemesine olanak sağladığını vurguladı.

Tacikistan'ın 2015-2017 yıllarına yönelik Kamu Borç Yönetimine İlişkin Stratejisi'ne göre, ülkenin nominal dış borcunun üst sınırının, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 40'ını geçmemesi gerekiyor.

Tacikistan'ın dış borcu 1 Ocak 2017 tarihinde 2 milyar 274 milyon dolar olmuştu.

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