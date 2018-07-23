Tacikistan'ın dış ticaret hacmi yılın ilk yarısında 2 milyar doları aştı

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi yılın ilk yarısında 2 milyar 57,8 milyon dolar oldu.

Tacikistan İstatistik Ajansından yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış ticaret hacmi, bu yılın yılın ocak-haziran döneminde yüzde 20 artışla 2 milyar 57,8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde ülkenin ihracat hacmi geçen senenin aynı dönemine nazaran yüzde 15,3 artışla 528,3 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat hacmi de yüzde 22,7 artışla 1 milyar 529,5 milyon doları oluşturdu. Bu dönemde Tacikistan'ın dış ticaret açığı ise 1 milyar 1,2 milyon dolar oldu.

Açıklamaya göre, Ocak-Haziran aylarında Tacikistan'ın en büyük ticari ortakları arasında 470 milyon dolarlık pay ile Rusya ilk sırada yer aldı. Ülkenin diğer en büyük ticari ortakları arasında ise Kazakistan (416 milyon dolar), Çin (316 milyon dolar) ve Özbekistan (128 milyon dolar) bulunuyor.

Yılın ilk altı ayında Tacikistan'ın ihracatında ilk sırada alüminyum, pamuk lifi ve diğer ham madde ürünleri, ithalatında ise inşaat malzemeleri ve gıda ürünleri yer aldı.

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi geçen sene yüzde 1,1 artışla 3 milyar 973 milyon doları oluştururken, bu dönemde ihracat hacmi 1 milyar 198 milyon dolar, ithalat hacmi de 2 milyar 775 milyon dolar, dış ticaret açığı ise 1 milyar 577 milyon dolar olmuştu.

