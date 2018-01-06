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Taciz davasında üst üste skandal!.. Başka okula atandı, 'şeriat mahkemesi' istedi

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 10:20 | Son Güncelleme 7 saat önce

Diyarbakır’daki bir kız imam hatip lisesinde öğretmen olan A.B. (34) hakkında, öğrencisi 16 yaşındaki öğrencisi A.D.’ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Davanın ardından görevden alınmak yerine Lice'de başka bir okula atanan A.B., mağdurun babasına, "Bir hata işledim. Bu suçun Allah’ın şeriati doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriate taşımak yerine, Allah’ın yasakladığı tağut ve hükmüne havale ettin. Şeriate gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım" mesajını attı.

Taciz davasında üst üste skandal!.. Başka okula atandı, 'şeriat mahkemesi' istedi

A.D.’nin babası, 25 Temmuz 2016 günü Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek, öğretmen A.B.’nin kızına cinsel tacizde bulunduğunu bildirdi. İddianın iletilmesi üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, A.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında idari soruşturma başlatılan A.B., daha sonra Lice ilçesindeki bir okula atandı.

Taciz iddiasının savcılığa taşınmaması için çaba gösteren öğretmen A.B., ikna çabaları sonuçsuz kalınca mağdurun babasına çok sayıda mesaj gönderdi. Mesajlarda davayı ’şeriat yoluyla’ çözmeyi teklif eden A.B., ’Devlet’ için ’Allah’a karşı isyan eden’ anlamına gelen ’Tağut’ ve ’Tağutun mahkemesi ifadesi kullandı. 17 Ağustos 2016 günü yazdığı ve 6 kez üst üste gönderdiği mesajda aileyi şeriata davet eden şüpheli, şunları yazdı:

"Bir hata işledim. Suçun Allahın şeriatı doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Allah ve şeriatına iman ettiğini söyleyen biri olarak, davayı şeriata taşımak yerine Allah’ın yasakladığı tağuta ve tağutun hükmüne havale ettin. Şeriatçı biri olarak Allah’ın hükmüne değil tağutun hükmüne müracaat ettin. Gel senin söyleyeceğin bir imama meseleyi götürelim. Allahın hükmü nedir aramızda imam hakim olsun. Şeriat benim ölümüme hükmetsin, eğer ölümden kaçarsam yerlerin ve göklerin laneti üzerime olsun. Kendi elimle tuttuğum parmak izleri bana ait bir silahla canımı sana teslim ederim ki intihar gibi görünüp sana ceza verilmesin.Tağutun hükmü adalet sağlamaz. Seni tağuta müracaattan vazgeçip Allahın hükmüne müracaat etmeye çağırıyorum. Şeriatçılık sözle olmaz, yaşantıda kendini gösterme zamanı. Şeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım. Bu rezil ve kötülerin dünyasından bir an önce defolup gitmek istiyorum. Haram olan namusuna zarar verecek bir şey yapmadım. Allahın helalini talep etmekten dolayı bu leke üzerime sürülürse bununla asla yaşayamam. Gençlerinizin bir eline keleş bir eline satır da verseniz geleceğim. Bir hiç yüzünden hayatım zehir oldu. Yaptığınız günah ve iğrençliklerin haddi hesabı yok. Helalinden bir işe yönelik adım attım. Bana zani, cani, vahşi, kafir muamelesi yapıyorsunuz. O Allahtan korkmaz iftiracı, kalleş, yalancı kızına inanarak namusuna zarar geldiğini iddia ediyordun. Bu iş uzadıkça daha çok koku verir. Bu durumda bütün köy, okul ve yakınlarınız öğrenecek."

Zanlının evi Hizbullah bayrakları ile dolu...

HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ’NDEN 4 YIL HAPİS

Dosyadaki sabıka kaydında, A.B.’nin 2000 yılında kapatılan Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından ’Hizbullah terör örgütüne üye olmak’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı, kesinleşen ceza nedeniyle 2004’e kadar tutuklu kaldığı, Topluma Kazandırma Yasası’ndan faydalanıp sabıkasını sildirdiği belirlendi. A.B.’nin Facebook hesabındaki fotoğraflarda ise evine Lübnan Hizbullah örgütünün bayrağı ve Hasan Nasrallah’ın fotoğrafını astığı, en küçük oğluna Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ismini verdiği ve çocuğunun üstüne Hizbullah bayrağı örttüğü ortaya çıktı. Facebook’ta Hizbullah Terör Örgütü’nün firari lideri Edip Gümüş için "Hizbullah cemaati lideri muhterem Edib Gümüş Ağabeyimiz" diye paylaşım yapan A.B.’nin, hesabında DEAŞ terör örgütünü övücü paylaşımlar bulunduğu ortaya çıktı.

A.B. hakkında ’Çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şüpheli ve mağdurun 2016 yılında yakınlaşmaya başladığı belirtilen iddianamede, yakınlaşmanın cinsel istismar boyutuna varmadığı kaydedildi. Mağdura cinsel istismar suçunu işlediğine dair kanıt bulunamadığını belirten savcı, eylemin ’Cinsel taciz’ olarak değerlendirildiğini kaydetti. İddianamenin kabulü ardından A.B.’nin yargılamasına 2017 yılında İlçe Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Sosyal inceleme uzmanı, olay nedeniyle psikolojisi bozulan mağdurun ifadesine itibar edilmesini istedi. Eylemin ’cinsel taciz’ değil, ’çocuğun cinsel istismarı’ olabileceğini belirten mahkeme, görevsizlik kararı vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

"HEM SENİ HEM KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Görevsizlik kararı ardından A.B.’nin dosyası Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 6 Temmuz günü yapılan ilk duruşmaya katılmayan sanık A.B. hakkında zorla getirme kararı çıkarılırken, Ekim ayında yapılan 2’nci duruşmada avukatı olmadığı için savunması alınamadı. İfadesinde başından geçenleri anlatan mağdur A.D., öğretmenin tacizinin 5-6 ay devam ettiğini, korktuğu için şikayetçi olamadığını "Hem seni, hem kendimi öldürürüm" diye tehdit ettiğini söyledi.

Sanık A.B., genç kız ile evlenmeyi düşündüğü için mesajlaştığını, o sırada ve halen evli olduğunu ifade ederken, "Kendisiyle evlenecektim. Mağdura, ’Benimle kaçar mısın?’ diye sorduğumda ’Evet’ dedi. Kendisi mağdur olmasına rağmen, benim psikolojim bozuldu. İntihara bile teşebbüs ettim. Suçlamayı kısmen kabul ediyorum. Cezam neyse razıyım. İyi hal indirimi yapılmasın diye mahkemeye sakallı geldim. Cinsel saldırıda bulunmadım. "dedi.

Davanın son duruşmasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay ve mağdur avukatı Gizem Miran, sanığın ’Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanmasını istedi. Diyarbakır Barosu Çocuk Haklan Merkezi avukatı Ümit Asye Demir ise öğretmenin açığa alması gerektiğini belirterek, "İddia ispat olana kadar uzaklaştırılması ve tutuklu yargılanması gerekir."dedi. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin katılma talebini, suçtan doğrudan zarar görme sıfatı bulunmaması nedeniyle kabul etmeyen mahkeme, Cumhuriyet Savcısı’nın bu yönde bir talebi olmaması nedeniyle, tutuklaması istemini reddetti.

SADECE MAAŞTAN PARA KESME CEZASI VERİLMİŞ

Sanığın tutuklanması için büyük gayret gösterdiklerini, ancak savcılık görüşü alınmadığı için tutuklanmadığını belirten mağdur avukatı Gizem Miran, şöyle dedi:

"Sanık, evli ve 3 çocuk babası olduğu halde,mağdurla evlenmeyi düşündüğünü söylüyor. Şeriata göre 2’nci kadın olarak, imam nikahlı evlilikten söz ediyor. Müvekkil ve ailesinin güvenleri büyük ölçüde sarsılmış. Travmayı daha fazla yaşamaması için müvekkili duruşmalara getirmiyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma yürütmüş. Sanığı bulunduğu okuldan alıp, Lice ilçesine göndermişler. 2 veya 3 aylık maaştan para kesme cezası verilmiş. Çocuk istismarının cezasının maaştan kesme cezası olması acıklı bir durumdur. Sanığın gönderildiği okuldaki öğrencilerin tümü lise öğrencisidir. Lise öğrencisi idol veya rol model olarak gördüğü kişiye ilgi besleyebilir, yakınlık görebilir. Adam bunu suç olarak görmüyor. ’Sizin kanunlarınıza göre suçtur, ama şeriata göre ben bu kişiyle rızaya dayalı ilişki yaşarım.’diyor. Bu durum, toplum açısından büyük tehlike arz ediyor. Maaştan para kesme cezası ve üstü kapatılmış bir soruşturmayla karşı karşıyayız. Dava karara bağlanmadığı için asla öğretmenlik yapamaması, açığa alınması gerekiyordu. Soruşturma her yönüyle eksik yürütülmüş ve sonucu fecaat niteliğindedir. Sanığın tacizden değil, istismardan ceza alması için çalışıyoruz. Çocuğa karşı taciz ifadesini kabul etmiyoruz. Çocuğa yönelmiş her cinsel hareket, istismardır. Sanık,Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını reddeden, şeriatla yaşamak isteyen ve ona göre yargılanmak isteyen bakış açısıyla mesajlar atıyor. Mahkemenin huzurunda ’Ben şeriata göre uygun birşey yaptım" cümlesini ifade ediyor. Bunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Mağdurun ailesi çekingen bir tavırda değil ve çocuklarının arkasında. Bu bizim için toplumda çok zor bulunan bir tavırdır."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz şeriat Diyarbakır Allah

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Okuyucu Yorumları 51 yorum
Haklı adam
senin kizinada yapsa hakli degilmi sen o zaman imama gidersin
@yaltar06 yani sana göre taciz önemli değil..üstelik bir okulda ve bir öğretmen yapıyor bunu..üstelik milli eğitim açığa alacağına başka okula gönderiyor bir daha yapsın diye...nasıl beyin var sizde ya..senin kızına yapılsın bir daha konuşalım bunu...
@canmeno Şüpheli ve mağdurun 2016 yılında yakınlaşmaya başladığı belirtilen iddianamede, yakınlaşmanın cinsel istismar boyutuna varmadığı kaydedildi. Mağdura cinsel istismar suçunu işlediğine dair kanıt bulunamadığını belirten savcı, eylemin ’Cinsel taciz’ olarak değerlendirildiğini kaydetti.
@cem3506 YAPTIRIYORLAR ZATEN, KENDİLERİ DE YAPIYOR.
@mithat_fenmen_1974 bide imam yoklar hiç affetmez bu ensarcılar
Sana yaparsa gidersin o halde veya sen yaparsan cünkü cinsiyetini bilmiyorum
@mithat_fenmen_1974 tabi imama git,imam öldürün mü diyecek? ya da diyecek kızla evlenirsin problem kalmaz.Dinin açığıda bu,tecavüze yelten,taciz etmekten çekinme sonra yüce allah hata yaptım.şeriata göre yargılayın beni. Nasıl bir soysuzluk nasıl utanmazlık.
Uyanığa bak.Şeriatta cezası yok.Seriatta tecavuz diye ceza yok.İmama gidecekler imam evlendirin diyecek.Adam görevden dahi alınmamış.
@kirats2 Şüpheli ve mağdurun 2016 yılında yakınlaşmaya başladığı belirtilen iddianamede, yakınlaşmanın cinsel istismar boyutuna varmadığı kaydedildi. Mağdura cinsel istismar suçunu işlediğine dair kanıt bulunamadığını belirten savcı, eylemin ’Cinsel taciz’ olarak değerlendirildiğini kaydetti. AYRICA SEN ŞERİAT UZMANIMISIN DA TECAVÜZ İÇİN CEZA YOK DİYORSUN..?
@yaltar06 akMAL tacizciyi bu kadar savunmak niye..sen şeriat uzmanımısın..aynısı islam ülkelerinde oldu..kız taşlandı erkek hayatına devam etti..bunun yüz tane haberi yapıldı..
nasıl bir mantık bu ÜLKE ne hale geldi ırkçı faşist YOBAZ ak trrolar SAYESİNDE
BU TÜR YOBAZ BOŞ VE GEREKSİZ MAHLUKATLAR ÜLKEYE HEP ZARAR VERİR
bu ne rezillik bu adam birde öğretmen, okulda ne öğretiyor bu kafayla sapık herif
adam teröristmiş hemte tecavüzcü öğretmenliğe devam
adam potansiyel suçlu..bu nasıl öğretmenlik yapar. .Ne günlere kaldık. .Tehdit var, mesajla rahatsız etme var ..taciz var..daha ne olsun..
@demokrat74_63 BUNLAR İYİ GÜNLERİMİZ,DÜZELİYORUZ...BEN MESLEK LİSESİNDE OKURKEN ÖĞRETMENİN BİRİ 2,5 YIL DERSLERİMİZE GİRDİ AMA SADECE 1 GÜN DERS ANLATTI,KALAN TÜM DERSLERDE KOMUNİZM PROPAGANDASI YAPTI...DİĞER BİR ÖĞRETMEN İSE SINIFDAKİ 3 KIZI ODASINA KAPATIP BİRA İÇERDİ,DERSİNDEN GEÇMEK İSTEYEN RÜŞVET OLARAK BİRA ALIRDI KENDİSİNE...
Böyle yeni türkiyeyı 15 yıl önceki türkiyeye tercih ederim eskiden bu kadar yalan dolan yoktu türkiyede devlet malı deniz mantıgı eskıdende vardı bugun hat safhada devlette serıatcı zıhnıyetler yoktu eskıden güzel ülkem ne hallere geldı
duygu sömürüsü yapmış oda biliyor dini kullanıp yırtarak iktidardakiler gibi
@doblo78 SENİN DERDİN İKTİDAR,ADAMCAĞIZI KALKAN EDİYORSUN AHLAKSIZ MAHLUKAT...
İMAM HATİPLER KAPATILSIN !!!
bir kız imam hatip lisesinde öğretmen olan
çakallik yapiyor islami kullanıyor
Şeriat(kanun) demektir.İslamda tecavüzün cezası ölümdür.Şeriat denince akla hemen islamiyet gelmesin.Ki bu salak herif gibi, toplumda maalesef mahlukatlar çoğaldı.Ancak kesin suç için tam araştırılması gerekir.Medya hemen olaya atlıyor.Doğuda ve batıda öyle yerler var ki,özellikle tıfıl öğretmen ve sağlıkcıların başına geliyor,kızlarını evlendirebilmek için ne oyunlar oluyor.Anlatılanlar roman olur.
ülkede tecevüz ün cezası yoktur malesef koruyucuları iktidardır
bu şeriatçı teröristi hem affetmişler hemde öğretmen yapmışlar.
tecevüz ve sapıklık imamhatipdeyse cezası olmuyor hemen koruma altına alıp daha üst makama veriyorlar
bu adamın değil öğretmenlik yapması yaşaması bile haram
Topluma kazandırma yasaları ile hizbullahçı dışarılarda serbest,hükümet ektiğini biçiyor, bu tipler olduğu sürece ülke tehlike altındadır,bunu iyice bir belleyin,medeni hukukuğu reddediyor şeriat istiyor,irana git bu ülkede niye yaşıyorsun pislik.
ÇAĞ ATLAYAN(!)TÜRKİYE! SAKIN ATMAYIN ÖĞRETMENLİKTEN Kİ BAŞKA ÖĞRENCİLERE DE ZARAR VEREBİLSİN!TOPUNUZUN CANI,CEHENNEME!
Akpnin doğudaki yeni kankileri
kısas a kısas karısına tacizde bulunun..
Adam yolunu bulmuş, baştakilerin izinden gidiyor, ne kadar kolay değil mi ? dini kullanmak, tecavüz et tahrik etti, adamı nefsini uyandırdı dersiniz, öldür din elden gidiyordu, namus meselesi ondan öldürdüm dersiniz, ayakkabı kutularından paralar çıkar, rüşvet alır verirsin, oğlum sıfırla paraları dersin, yetmezmiş gibi çıkıp dışarıda da ey din kardeşim diyede naralar atarsın... pardon o başka mesele :)
asın bu gerizekalıyıda aklı başına gelsin pislik herif
Acil ihraç edilmeli ve içeri atılmalı.. Böyleleri maalesef meb de çok pkk lı, Hizbullah çıktı öğretmen çok, maalesef bunlara dokunamadı hükümet, açığa alıp sonra göreve başlattı, meb de terörist öğretmen istemiyoruz..
YUKARIDA ALLAH VAR İİY OLMUŞ GERZEK GERZEK ADAM GİBİ OKULLARA GÖNDERİP KIZINI YETİŞTİRECEĞİNE . aklı fikri çükün de gerzek baba sen öyle aklın çükünde gezip milleti sapık yerien koyarsa işte senin o beraber namaz kıldığın adamlar S.TER SENİN KIZINI İYİ OLMUŞ DARISI DİĞER SAKALLI ÇARŞAFLI PİSLİKLERİN ÇOCUKLARININ BAŞINA YARATIĞINIZ ŞEYTAN ARTIK SİZİDE YİYECEK PİSLİKLER
ÖSYM KPSS SORLARINI BÖYLE SAPIKLARA VEREREK MİLYONLARI MAĞDUR ETMİŞ SAPIKLARA DA SAPIKLIK YAPMA HAKKI VERMİŞTİR.....
ülkenin geldiği nokta
BUNU ADIM ETSEM NE CEZA ALIRIM ACABA 6 AYA RAZIYIM?
Ne olduğu belirsiz şahıs İslam'ı kirletme....
bir kaç çelişki dikkatimi çekti yazıda .adam hem Hizbullahci oğluna Hasan nasrallahin adını vermiş Hizbullah'ın bayrağını aşmış her yere ama aynı zamanda deasi da ovuyormus? Hizbullah radikal bir Şii milis örgüttür deas ise Sünni , bu iki örgüt birbirini kafirden de aha aşağı görür birbirlerine murted derler. ya adam neye tabi olmuş daha bunun farkında değil yada...
Çocuklarınızı adam gibi okullara yolların sonra ağlamayın
ülkede tacizler çok gündemde,bırakın medeni kanun bunu halletsin,ancak bu Hizbullahçı serbest dolaşıyor,bunların köküne inmezseniz her zaman potansiyel tehlikedir,kurulmuş saattir mutlaka bir bir yerde patlar yada patlatırlar,bunların dinle falan ilgisi yok sadece kullanıyorlar,kendi gibi düşünmeyen herkese yaşam hakkı tanımazlar, ne diyordu geçende bir din adamı tv de: sakalsız erkekleri kadınla karıştırabiliriz,allah muhafaza nefsimizi yanıltırlar....hiç tepki geldi mi hükümetden,gelmedi,bu pislikde hizbullahçıdan ne farkı var...taban varsa bu sırtlanlar beslenir.
Bu düşüncede olan bir öğretmenin tayin olduğu okula kim çocuğunu göndermek ister.
Herif zaten teroristlik sucundan hapis yatmis bu nasil memur olmus bu ne bicim istir? Bunun sorumlusu kim?
imamlar neden hep sapik ruhlu
Turkiye hizla iran oluyor
Şeriate göre senin kız öğrencilerine öğretmenlik yapman da uygun deği,l hadi yaptın diyelim türlü gerekçelerle; peki kız öğrencilerle duygusal bir yakınlaşmaya gidecek kadar haddi aşman şeriate uygun mu? Kendinize ve nefsinize göre din yorumlayıp şeriati de lekelemeye çalışıyorsunuz yazıklar olsun.
eski sicilini nasil sildirdirip ögretmen olduysa bu sapik adam? Simdi de seriata siginmis, cocugun irzina gecerken hangi dine mensuptu acaba?
aydın ileri görüşlü bi okadarda geniş insanlar..yobaz ne kadar yobazsa sizde o kadar genişsiniz ...
@halitxyol bu nasıl bir cehalet ki her yer sizinle dolmuş epey bir temizlik gerek lağım olmuş ülke
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