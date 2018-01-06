Taciz davasında üst üste skandal!.. Başka okula atandı, 'şeriat mahkemesi' istedi

Son Güncelleme 7 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 10:20 |7 saat önce

Diyarbakır’daki bir kız imam hatip lisesinde öğretmen olan A.B. (34) hakkında, öğrencisi 16 yaşındaki öğrencisi A.D.’ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Davanın ardından görevden alınmak yerine Lice'de başka bir okula atanan A.B., mağdurun babasına, "Bir hata işledim. Bu suçun Allah’ın şeriati doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriate taşımak yerine, Allah’ın yasakladığı tağut ve hükmüne havale ettin. Şeriate gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım" mesajını attı.

A.D.’nin babası, 25 Temmuz 2016 günü Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek, öğretmen A.B.’nin kızına cinsel tacizde bulunduğunu bildirdi. İddianın iletilmesi üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, A.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında idari soruşturma başlatılan A.B., daha sonra Lice ilçesindeki bir okula atandı. Taciz iddiasının savcılığa taşınmaması için çaba gösteren öğretmen A.B., ikna çabaları sonuçsuz kalınca mağdurun babasına çok sayıda mesaj gönderdi. Mesajlarda davayı ’şeriat yoluyla’ çözmeyi teklif eden A.B., ’Devlet’ için ’Allah’a karşı isyan eden’ anlamına gelen ’Tağut’ ve ’Tağutun mahkemesi ifadesi kullandı. 17 Ağustos 2016 günü yazdığı ve 6 kez üst üste gönderdiği mesajda aileyi şeriata davet eden şüpheli, şunları yazdı: "Bir hata işledim. Suçun Allahın şeriatı doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Allah ve şeriatına iman ettiğini söyleyen biri olarak, davayı şeriata taşımak yerine Allah’ın yasakladığı tağuta ve tağutun hükmüne havale ettin. Şeriatçı biri olarak Allah’ın hükmüne değil tağutun hükmüne müracaat ettin. Gel senin söyleyeceğin bir imama meseleyi götürelim. Allahın hükmü nedir aramızda imam hakim olsun. Şeriat benim ölümüme hükmetsin, eğer ölümden kaçarsam yerlerin ve göklerin laneti üzerime olsun. Kendi elimle tuttuğum parmak izleri bana ait bir silahla canımı sana teslim ederim ki intihar gibi görünüp sana ceza verilmesin.Tağutun hükmü adalet sağlamaz. Seni tağuta müracaattan vazgeçip Allahın hükmüne müracaat etmeye çağırıyorum. Şeriatçılık sözle olmaz, yaşantıda kendini gösterme zamanı. Şeriata gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım. Bu rezil ve kötülerin dünyasından bir an önce defolup gitmek istiyorum. Haram olan namusuna zarar verecek bir şey yapmadım. Allahın helalini talep etmekten dolayı bu leke üzerime sürülürse bununla asla yaşayamam. Gençlerinizin bir eline keleş bir eline satır da verseniz geleceğim. Bir hiç yüzünden hayatım zehir oldu. Yaptığınız günah ve iğrençliklerin haddi hesabı yok. Helalinden bir işe yönelik adım attım. Bana zani, cani, vahşi, kafir muamelesi yapıyorsunuz. O Allahtan korkmaz iftiracı, kalleş, yalancı kızına inanarak namusuna zarar geldiğini iddia ediyordun. Bu iş uzadıkça daha çok koku verir. Bu durumda bütün köy, okul ve yakınlarınız öğrenecek."

Zanlının evi Hizbullah bayrakları ile dolu... HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ’NDEN 4 YIL HAPİS Dosyadaki sabıka kaydında, A.B.’nin 2000 yılında kapatılan Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından ’Hizbullah terör örgütüne üye olmak’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı, kesinleşen ceza nedeniyle 2004’e kadar tutuklu kaldığı, Topluma Kazandırma Yasası’ndan faydalanıp sabıkasını sildirdiği belirlendi. A.B.’nin Facebook hesabındaki fotoğraflarda ise evine Lübnan Hizbullah örgütünün bayrağı ve Hasan Nasrallah’ın fotoğrafını astığı, en küçük oğluna Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ismini verdiği ve çocuğunun üstüne Hizbullah bayrağı örttüğü ortaya çıktı. Facebook’ta Hizbullah Terör Örgütü’nün firari lideri Edip Gümüş için "Hizbullah cemaati lideri muhterem Edib Gümüş Ağabeyimiz" diye paylaşım yapan A.B.’nin, hesabında DEAŞ terör örgütünü övücü paylaşımlar bulunduğu ortaya çıktı. A.B. hakkında ’Çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şüpheli ve mağdurun 2016 yılında yakınlaşmaya başladığı belirtilen iddianamede, yakınlaşmanın cinsel istismar boyutuna varmadığı kaydedildi. Mağdura cinsel istismar suçunu işlediğine dair kanıt bulunamadığını belirten savcı, eylemin ’Cinsel taciz’ olarak değerlendirildiğini kaydetti. İddianamenin kabulü ardından A.B.’nin yargılamasına 2017 yılında İlçe Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Sosyal inceleme uzmanı, olay nedeniyle psikolojisi bozulan mağdurun ifadesine itibar edilmesini istedi. Eylemin ’cinsel taciz’ değil, ’çocuğun cinsel istismarı’ olabileceğini belirten mahkeme, görevsizlik kararı vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

"HEM SENİ HEM KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM" Görevsizlik kararı ardından A.B.’nin dosyası Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 6 Temmuz günü yapılan ilk duruşmaya katılmayan sanık A.B. hakkında zorla getirme kararı çıkarılırken, Ekim ayında yapılan 2’nci duruşmada avukatı olmadığı için savunması alınamadı. İfadesinde başından geçenleri anlatan mağdur A.D., öğretmenin tacizinin 5-6 ay devam ettiğini, korktuğu için şikayetçi olamadığını "Hem seni, hem kendimi öldürürüm" diye tehdit ettiğini söyledi. Sanık A.B., genç kız ile evlenmeyi düşündüğü için mesajlaştığını, o sırada ve halen evli olduğunu ifade ederken, "Kendisiyle evlenecektim. Mağdura, ’Benimle kaçar mısın?’ diye sorduğumda ’Evet’ dedi. Kendisi mağdur olmasına rağmen, benim psikolojim bozuldu. İntihara bile teşebbüs ettim. Suçlamayı kısmen kabul ediyorum. Cezam neyse razıyım. İyi hal indirimi yapılmasın diye mahkemeye sakallı geldim. Cinsel saldırıda bulunmadım. "dedi. Davanın son duruşmasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay ve mağdur avukatı Gizem Miran, sanığın ’Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanmasını istedi. Diyarbakır Barosu Çocuk Haklan Merkezi avukatı Ümit Asye Demir ise öğretmenin açığa alması gerektiğini belirterek, "İddia ispat olana kadar uzaklaştırılması ve tutuklu yargılanması gerekir."dedi. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin katılma talebini, suçtan doğrudan zarar görme sıfatı bulunmaması nedeniyle kabul etmeyen mahkeme, Cumhuriyet Savcısı’nın bu yönde bir talebi olmaması nedeniyle, tutuklaması istemini reddetti.