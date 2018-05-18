Taciz ettiği kadının kocasını öldüren kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de taciz ettiği kadının kocası Umut A.'yı (42) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Umut A, 22 Nisan'da 50. Yıl Mahallesi'nde, eşini taciz ettiği iddiasıyla hakkında karakola şikayette bulundukları Ayfer D. ile karşılaştı. Hakkında şikayette bulunulan Ayfer D. yanındaki tabancayla Umut A'ya ateş edip kaçtı. Yaralanan Umut A. kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ayfer D'in Fatih'te saklandığını tespit eden ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri baskında şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayfer D. tutuklandı.

Bu arada, Umut A'nın yolda yürürken karşılaştığı Ayfer D. tarafından silahla vurulup yere düştüğü anlar, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

