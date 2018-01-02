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Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 21:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

Aydın'da, Ak Parti Germencik İlçe Başkanı Aydın Menekşe, 2008 yılında tacizden yargılanıp 93 gün hapis cezasına çarptırılması olayının gündeme gelmesi üzerine, bugün katıldığı ilçe başkanları tanıtım toplantısı sonrası istifa etti.

Taciz skandalı tekrar gündeme geldi! AK Partili isim istifa etti

23 Ağustos 2016 yılında tarihinden beri Ak Parti Germencik İlçe Başkanlığı görevini yürüten Aydın Menekşe istifa etti. Menekşe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2016 Ağustos ayından beri yürütmekte olduğum ilçe başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Bugüne kadar yanımda olan ve beni yalnız bırakmayan tüm görev arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Menekşe'nin istifası öncesi düzenlenen Ak Parti ilçe başkanları tanıtım toplantısında basın mensuplarının bu konudaki sorusuna İl Başkanı Ahmet Ertürk, "Geçmişte yaşanan bir olay bu. Şu anda ilçe başkanlığı için engel değil" diye cevap vermişti.

TACİZDEN 93 GÜN CEZA ALMIŞTI

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde 19 Haziran 2008'de, H.Ö. adlı kadın balkona çıkan Aydın Menekşe'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü. H.Ö. ile eşi L.Ö.'nün şikayeti üzerine Menekşe hakkında Germencik Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 16 Ekim 2008'de kararını açıklayan mahkeme, Menekşe'nin 93 gün hapsine hükmetti. Menekşe'nin hapis cezası para cezasına çevrilerek bin 860 lira ödemesine karar verildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın ak parti Germencik aydın menekşe

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
akpliler hep mi böyle azgın sapık?
ALAYI SAPIK BUNLARIN.
Ensar vakası mı?
AKP KENDİ İÇİNDEKİ SAPIK SALAK ÇIKARCI İHALECİ VB. TEMİZLEMELİ YOKSA CHP VE HDPYE DÖNER ZATEN MİLLET BUNLARDAN BIKTI BİDE AKP ÇIKMASIN
@deniz7351 DEMEK SADECE ÜZERİNDEN GEÇMEYİP KAFANA DA VURMUŞLAR Kİ BEYNİN YANMIŞ HERKESİ SENİN ÜSTÜNDEN GEÇEN AKEPELİ SAPIKLAR GİBİ SANIYORSUN. ....
Bütün gavolar bir çatı altında el ele..
Dindar derken dindar olmayan din tüccarı Allahsız sapık bir din anlayışı ve müritlerini oluşturduk..
AKP li Mutaassıp Arkadaşları kutluyorum... Taciz, Namussuzluk hoş görülemez..!
Benim anlamadığım taciz olayının cezası 860 tl mi!!! pessss demek bu kadar ucuz insan hakları.
Daha bu bildiklerimiz mi?
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