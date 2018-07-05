Taciz şüphelisini linçten polis kurtardı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi linçten polis kurtardı.
Merkez Şahinbey ilçesindeki Hoşgör Mahallesi'nde ismi açıklanmayan Suriyeli uyruklu şüphelinin, parkta oynayan bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine mahalle sakinleri bölgede toplandı.
Vatandaşların darbetmek istediği zanlı, ailesiyle kaldığı eve kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alıp şüpheliyi evinden çıkararak gözaltına aldı.
Evin çevresinde güvenlik tedbirlerini sürdüren ekipler, vatandaşları da sakinleştirerek evlerine dönmelerine istedi. İl Emniye Müdürü Faruk Karaduman da olay yerine gelerek vatandaşlarla görüştü.
Bu arada, yaşanan gerginlik sırasında darbedilen bir Suriyeli, ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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