HABER

"Tacizci" diye yakalandı FETÖ'cü çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 09:56 | Son Güncelleme

Bursa'da lise öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla yakalanan şüphelinin, FETÖ'nün kapatılan yurtlarında yöneticilik yaptığı gerekçesiyle arandığı belirlendi - Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

Bursa'da lise öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla yakalanan şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yurtlarında yöneticilik yaptığı gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Gürsu ilçesinde lise öğrencileri D.A. ile C.Ş, dolmuşta bir kişinin kendilerini taciz ettiği iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa süre sonra gözaltına aldı. Şüpheli, jandarma ekiplerine yanında avukatı olmasına rağmen kimliğini kaybettiği iddiasıyla kardeşi Ö.T'nin kimliğini verdi.

Zanlının verdiği bilgilerden şüphelenen ekipler, yakınlarının kimlik bilgilerinden şüphelinin D.T. olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmada D.T'nin "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan" arandığı, FETÖ'nün Çorum'daki yurtlarında yönetici konumunda çalıştığı öğrenildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!
Bülent Arınç'a büyük şok!Bülent Arınç'a büyük şok!
Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ/PDY

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

FETÖ'den aranan yönetici otobüste 2 genci elle taciz ederken yakalandı!

FETÖ'den aranan yönetici otobüste 2 genci elle taciz ederken yakalandı!

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa) ile 30 Mart Cuma hutbesi

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa) ile 30 Mart Cuma hutbesi

Milli Piyango sorgulama: 29 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Milli Piyango sorgulama: 29 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

İbrahim Kalın'dan Fransa'nın YPG açıklamasına tepki

İbrahim Kalın'dan Fransa'nın YPG açıklamasına tepki

‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon! Küçük kızları fuhuşa zorlamış

‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon! Küçük kızları fuhuşa zorlamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.