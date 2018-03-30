"Tacizci" diye yakalandı FETÖ'cü çıktı

Bursa'da lise öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla yakalanan şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yurtlarında yöneticilik yaptığı gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Gürsu ilçesinde lise öğrencileri D.A. ile C.Ş, dolmuşta bir kişinin kendilerini taciz ettiği iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa süre sonra gözaltına aldı. Şüpheli, jandarma ekiplerine yanında avukatı olmasına rağmen kimliğini kaybettiği iddiasıyla kardeşi Ö.T'nin kimliğini verdi.
Zanlının verdiği bilgilerden şüphelenen ekipler, yakınlarının kimlik bilgilerinden şüphelinin D.T. olduğunu tespit etti.
Yapılan araştırmada D.T'nin "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan" arandığı, FETÖ'nün Çorum'daki yurtlarında yönetici konumunda çalıştığı öğrenildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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