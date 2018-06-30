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Tacizciyi pantolonundan çıkarttığı kemerle korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 15:05 | Son Güncelleme

ADANA'da bir vatandaş, yoldan geçen kızı taciz eden bir kişiyi pantolonundan çıkardığı kemerle uzaklaştırdı.

ADANA'da bir vatandaş, yoldan geçen kızı taciz eden bir kişiyi pantolonundan çıkardığı kemerle uzaklaştırdı.
Olay, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir erkek, yolda tek başına yürüyen genç kızın yanına yaklaşıp sözlü olarak taciz etmeye başladı. Kızın tüm uyarılarına rağmen gitmeyen erkeği gören bir vatandaş, olaya müdahale etti. Tacizci erkeğin yanına gelerek uyarıda bulunan vatandaş, daha sonra pantolon kemerini çıkarıp korkutarak uzaklaşmasını sağladı. Kemeri gören şahıs ise, genç kızın yanından uzaklaştı.
O anlar, bölgedeki vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü
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- Kemerin çıkarılması
- Kemerle korkutma anları
- Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: ADANA, (DHA)

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