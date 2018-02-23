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Tacize karşı bir adım daha! Önce kimyasal hadım sonra...

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 06:16 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Adalet, Aile, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanları çocuk istismarına karşı toplandı. Bu kapsamda 28 ildeki “Çocuk İzlem Merkezleri”nin artırılması ve kimyasal hadım düzenlemesi için yasada değişiklik yapılması benimsendi.

Tacize karşı bir adım daha! Önce kimyasal hadım sonra...

Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki son Bakanlar Kurulu’nda çocuk istismarını önlemeye dönük olarak hayata geçirilen komisyon, dün ilk kez toplandı. Çankaya Köşkü’ndeki toplantıda, çocuk istismarına karşı hem önleyici hem koruyucu tedbirlerin alınması amacıyla bir eylem planı hazırlanması kararlaştırıldı. Kimyasal hadım düzenlemesinin yasa değişikliği ile getirilmesi benimsendi. İstismar suçundan hüküm giyenlere tahliye sonrası elektronik kelepçe takılması gündeme geldi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre ilk komisyon toplantısına, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlık etti. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile ilgili bürokratlar katıldı. Toplantıda, çocuklara yönelik cinsel istismarın engellenmesi amacıyla yapılacaklar masaya yatırıldı. Komisyonun hızlı bir çalışma temposu izlemesi benimsendi. Yasal ve idari açıdan yapılması gerekenlerin kısa sürede belirlenerek, eylem planının Başbakan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması kararlaştırıldı.

KAMU SPOTU GELİYOR

Toplantıda, cinsel istismar konusunun eğitim müfredatında nasıl işlenebileceği değerlendirildi. Medyanın cinsel istismar olayları hakkında nasıl bir dil kullanması gerektiği üzerinde duruldu. Kamu spotlarıyla toplumun bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işleyen kişilerin aynı suçu tekrarlama oranının yüksek olduğu ifade edilerek, bu suçtan hüküm giyenlerin cezasını çektikten sonra serbest kalmaları durumunda elektronik kelepçe ile takip edilebileceği kaydedildi.

Temmuz 2016’da cinsel suçlarda kimyasal hadım düzenlemesi yapılmış ancak Danıştay, vücut butünlüğüne müdahalenin söz konusu olduğunu ve hükmün yasayla düzenlenmesi gerektiğini belirterek düzenlemeyi iptal etmişti. Komisyon, bu konuyu da karara bağlayacak. Edinilen bilgiye göre, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilecek. Cinsel saldırı suçlularının “tıbbi tedaviye tabi tutulacağına” dair madde revize edilecek. Yasada tedavinin tanımı, sınırı ve kapsamı açık şekilde yer alacak. İstismar mağduru çocukların korunmasına yönelik geliştirilen ve 28 ilde bulunan ‘Çocuk İzlem Merkezleri’nin sayısı artırılacak. Önümüzdeki hafta komisyon yeniden bir araya gelecek. Yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve mevzuat değişiklikleri belirlenecek.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
İDAM GELSİN İDAM GERİSİ HİKAYE OLMADİ KESECEKSİN BİR TARAFLARİNİ BELLİ OLACAK SAPİK OLDUGU OMUR BOYU SAPİK DAMGASİYLA GEZECEK BİLİNECEK HADİM MADİM HİKAYE
şununla uğraşacağımıza idamı getirsek
6 bakan toplanmış inandırıcı değil eğer gerçekse ensar vakfından tacizci sapık çocuk sevici hocalardan imamlardan başlayında inanalım neeee onların dokunulmazlığımı var belliydi zaten
devlet büyüklerinin başına gelmesi lazım,nedense onların oğlu askerde ölmez,onların kızları tacize uğramaz,size hiç bişey olmaz olan hep sıradan vatandaşa oluyor ne hikmetse,ama güçlü güçsüzden hakkını alıcak ilahiiiiii adalettttt
ÇOK İŞE YARAR HAYRET YANİ KARDEŞİM EN DOĞRUSU İDAM.
Tacizciye makul sure tecavüz edilip kahrından öldürmeli. ölmezse zaten topluma giremez toprak çözüm olur
bu cezayı yetersiz görüyorum
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