Tacize karşı bir adım daha! Önce kimyasal hadım sonra...

Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki son Bakanlar Kurulu’nda çocuk istismarını önlemeye dönük olarak hayata geçirilen komisyon, dün ilk kez toplandı. Çankaya Köşkü’ndeki toplantıda, çocuk istismarına karşı hem önleyici hem koruyucu tedbirlerin alınması amacıyla bir eylem planı hazırlanması kararlaştırıldı. Kimyasal hadım düzenlemesinin yasa değişikliği ile getirilmesi benimsendi. İstismar suçundan hüküm giyenlere tahliye sonrası elektronik kelepçe takılması gündeme geldi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre ilk komisyon toplantısına, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlık etti. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile ilgili bürokratlar katıldı. Toplantıda, çocuklara yönelik cinsel istismarın engellenmesi amacıyla yapılacaklar masaya yatırıldı. Komisyonun hızlı bir çalışma temposu izlemesi benimsendi. Yasal ve idari açıdan yapılması gerekenlerin kısa sürede belirlenerek, eylem planının Başbakan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması kararlaştırıldı.