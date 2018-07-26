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Tacize uğradığını videoyla açıklayan Bahar'a, Bakan Selçuk el uzattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 00:54 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayınladığı videoyla tacize uğradığını açıklayan ve yardım isteyen 18 yaşındaki Bahar Doğrul için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çok yönlü çalışma ve takip başlatıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Selçuk'un, Twitter hesabından amcasının istismarına uğradığını iddia eden ve sosyal medyada yayımladığı videoyla yardım çağrısında bulunan Bahar Selçuk'la ilgili sürecin takip edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Paylaşımda, "Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul için Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte, hukuki süreç takip edilmektedir. Bütün ihtiyaçları noktasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak kızımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.


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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Bu ülke nereye gidiyor böyle arkadaş
insanlık öldü canım ülkemde
bu ne iğrençliktır ne yanı illa birilerimmi el atması lazım adalet gelmesi icin ılla bırılerımmı ölmesı lazım bu ülkede adaletın yerınnı bulması için
hadi baklim
aldığınız her bir kuruş haram sizin. nasıl olurda bir insan bu şikayeti duyar ama elini taşın altına koymaz. yazıklar olsun sizin insanlığınıza
Al işte sana " çağdaş! " İzmir Güle güle kullanın...
hic inandirici gelmedi dudaklar silikon burun estetik aglamasi bir tuhaf bence bu kizin derdi baska!
DURUM ŞU EĞER SOSYAL MEDYADA YANKI BULMUYORSA HİÇ BİR ÖNEMİ YOK .GİTMEDİĞİM YER KALMADI DİYOR BENCE GİTTİĞİ YERLERİDE İNCELEMEYE ALMALARI BUNLAR HAKKINDA DA İŞLEM BAŞLATILMALII!!!!
Bu memleketin polisi askeri resmi makamları hiç mi çalışmıyorda bu insanlar böyle eline kamerayı alıp bu videoları çekip internete koyup halkı galeyana getiriyorlar anlamıyorum bu ne aymazlık böyle şey olur mu iyi o zaman eline kamerayı alan çeksin videoyu kafasına estiği kişiyi karalasın yaftalasın ne güzel iş nasılsa kadının beyanı esastır erkeklerin ömürleri hapislerde çürüsün geçsin kardeşim bu ülkenin eğitime ihtiyacı var. göbek atarak evleneceğim diye ekranlara cıkarak amcam bana saldırdı dayım taciz etti diyerek insanların meşhur edildiği bir yerde herkes meşhur olmak için bunu ypr işte
surec nasil gelisti bilemiyoruz ama bu gibi durumlarda 155 aramak yeterli sosyal medyaya video cekmeye ne gerek var boyle adiler egerki nefes aliyorsa haramdir keseceksin bunlari daha niceleri vardir rabbim kotulerle karsilastirmasin bizleri birde gencecik yavrumuz katledildi kizinin yanlis kisiyi soylemesiyle olenemi oldurenemi yoksa yavrusunun yaptigi adiligemi yanalim nereye gidiyoruz boyle
Senın o amcanın ben varya.. boylelerını hadım etmekle cozum olmaz halkın elıne vereceksın yada asacaksın ıbretlık olacak boyle karaktersızler ımansızlar. guzel ulkemde hayalı huzur ıcınde yasamaya calsısırken kım kız cocuklarını rahatlıkla sokaga bırakabılır komsusuna guvenıp emanet edebılır nasıl bır ulke halıne geldık arkadasya tuylerım dıken dıken oluyor bu haberlerı gordukce Allah sonumuz hayretsın tez bu ıse bır care bulunsun artık. YETER ARTIK YETER..
BU ÜLKE HEP BOYLEYDI IKIDE BIR NEREYE GIDIYOR DEMEYIN BUNLAR 30 SENE ÖNCEDE VARDI.
Baştakilerin tek koruduğu kendileri. Vatan da millet te umurlarında değil. Tüm kanunlar sadece kendilerini koruma altına almak için. Tüm devlet sadece onlara çalışıyor. Ama bu kadar ah onları bile dize getirir. İnsandan koruyabilirler kendilerini, Rabbimden koruyabilecekler mi?
adaletin sağlanması bu kadar mı zor? bu kız nerelere başvurmuşsa incelenmeli ve oradaki kişiler görevden uzaklaştırılmalı. Türkiye adaletin olmadığı, haksızların, densizlerin paşalar gibi yaşadığı bir memleket oldu. gül gibi ülke kimlere kaldı
kansızlık namussuzluk diz boyu asimile oldukça bunları daha çok yaşarız ,devletin duyarlığı içinde teşekkürler
sosyal medyanın o kadar çok faydası varki, kimse bana bişey olmaz demesin idam gelsin, sosyal medya olmasaydı bu çocuk nasıl duyururdu kendini?cezasını çeksinler lanet olasıcalar'
İnsansız başlayan dünya insansız son bulmaya tüm hızıyla ilerliyor.
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