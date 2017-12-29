Tacize uğrayan Suriyeli kadının başına gelmeyen kalmadı! En sonunda isyan etti!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, yanında çocukları bulunan Suriyeli hamile kadın, kendisini taciz eden zanlının 14 gün sonra yakalanarak cezaevine gönderilmesi ile rahat bir nefes aldı. Olay nedeni ile psikolojisi bozulan ve eşi ile arası açılan kadın, kendisini kimsenin tanımadığı bir yere taşınmak istiyor.

Yaklaşık 15 gün önce Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi’nde meydana gelen olayda, iki çocuğuyla caddede yürüyen Suriyeli Esir H., arkasından yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğramış, şoka giren kadın tacizciyi iterek tepki göstermişti. Esir H.’nin tepki göstermesine kızan şüpheli yanında taşıdığı silahı iki çocuğunun yanında hamile kadına doğrultup tekme savurarak, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılmıştı.

Olayın şokunu üzerinden atamayan Esir H., tacizin ardından eşi ile arası bozuldu. Zor şartlar altında, 3 çocuğu ve karnındaki bebekle çok sıkıntılı bir dönem geçiren talihsiz kadın, bu zorlu dönemi İHA ekibine anlattı. Yüzünün görünmesini ve kamera kaydının alınmasını istemeyen Esir H., o günü yaşarken göz yaşlarına hakim olamadı. Çocuklarını okula götürmek için evden çıktığını ve okula yaklaştığı sırada bir kişinin kendisine dokunduğunu belirten Esir H., “İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Arkamı döndüğümde bir adamın bana dokunduğunu gördüm. Çok sinirlendim ve kendisine tepki gösterdim. Onu itelerken telefonu düştü, ben gider zannettim ama silahını çekip çocuklarımın yanında bana doğrulttu. Çok korktum, tekme savurdu duvara sıkıştım. Sonra bağıra bağıra gitti, bende korka korka yola devam ettim” dedi.