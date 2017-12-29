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Tacize uğrayan Suriyeli kadının başına gelmeyen kalmadı! En sonunda isyan etti!

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 16:25 | Son Güncelleme 11 saat önce

Diyarbakır'da tacize uğrayan hamile kadın, yakalanan zanlıyla yüzleştirilerek teşhis etti. Ancak bu olaydan sonra kadının hayatı kabusa döndü. Kocasıyla arasının bozulduğunu anlatan kadın, akrabaları tarafından suçlu görüldüğünü belirterek, 'Mağdur olmama rağmen üzerime çok geliyorlar' dedi.

Tacize uğrayan Suriyeli kadının başına gelmeyen kalmadı! En sonunda isyan etti!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, yanında çocukları bulunan Suriyeli hamile kadın, kendisini taciz eden zanlının 14 gün sonra yakalanarak cezaevine gönderilmesi ile rahat bir nefes aldı. Olay nedeni ile psikolojisi bozulan ve eşi ile arası açılan kadın, kendisini kimsenin tanımadığı bir yere taşınmak istiyor.

Yaklaşık 15 gün önce Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi’nde meydana gelen olayda, iki çocuğuyla caddede yürüyen Suriyeli Esir H., arkasından yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğramış, şoka giren kadın tacizciyi iterek tepki göstermişti. Esir H.’nin tepki göstermesine kızan şüpheli yanında taşıdığı silahı iki çocuğunun yanında hamile kadına doğrultup tekme savurarak, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılmıştı.

Olayın şokunu üzerinden atamayan Esir H., tacizin ardından eşi ile arası bozuldu. Zor şartlar altında, 3 çocuğu ve karnındaki bebekle çok sıkıntılı bir dönem geçiren talihsiz kadın, bu zorlu dönemi İHA ekibine anlattı. Yüzünün görünmesini ve kamera kaydının alınmasını istemeyen Esir H., o günü yaşarken göz yaşlarına hakim olamadı. Çocuklarını okula götürmek için evden çıktığını ve okula yaklaştığı sırada bir kişinin kendisine dokunduğunu belirten Esir H., “İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Arkamı döndüğümde bir adamın bana dokunduğunu gördüm. Çok sinirlendim ve kendisine tepki gösterdim. Onu itelerken telefonu düştü, ben gider zannettim ama silahını çekip çocuklarımın yanında bana doğrulttu. Çok korktum, tekme savurdu duvara sıkıştım. Sonra bağıra bağıra gitti, bende korka korka yola devam ettim” dedi.

"EŞİMLE ARAM BOZULDU, HUZURUM KALMADI"

Yaşadığı şokun ardından çocuklarını okula bıraktıktan sonra tekrar korkarak ve hızlı adımlarla eve yürüdüğünü kaydeden Esir H., şöyle devam etti:

“Beni takip ettiğini sandığım için, sık sık arkama bakıyordum. Kimsenin olmadığını görünce hemen eve attım kendimi. Eşim çalışıyordu ve en küçük çocuğumla evde tektim. Sinirim bozuldu ve çok ağladım. Akşam eşime tatsız bir olay yaşadığımı söyledim ama ben çok korkuyordum. Daha sonra görüntüler televizyonda yayınlanınca, psikolojim tamamen bozuldu. Eşim benimle kavga etti, akrabalar sanki ben suçluymuşum gibi davranmaya başladı. Zaten adam da yakalanmamıştı, çocuklarımı bir süre ben götüremedim okula, olayla beraber çok zor günler geçirdim”.

YÜZLEŞMEDE TANIDI

Polis, ekipleri olayın haber yapılmasından 14 gün sonra zanlı Ş.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Dün öğlen saatlerinde zanlının yakalandığını ve yüzleştirilmesi gerektiğini öğrenen Esir H., emniyete gitti. İlk gördüğü anda şahsı tanıyan Esir H., birkaç kez pozisyon ve insanların değiştirilmesine rağmen kendisini taciz eden şahsı kesin bir ifade ile tanıdığını belirtti. Gözaltına alınan zanlı Ş.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mağdur kadın da rahat bir nefes aldı. Hayatının en kötü dönemini geçirdiğini aktaran Esir H., şu ifadeleri kullandı:

“Ben şahsı görür görmez tanıdım, polise söyledim. Maddi durumumuz çok kötü, üzerine bu olay geldi ve ben hamileyim. Zanlı yakalandı evet ben biraz rahat edebilirim belki ama, bu seferde eşimin akrabalarının baskısından bunaldım. Olayın benle ilgisi olmamasına rağmen mağdur olmama rağmen üzerime çok geliyorlar. Şimdi bu mahallede herkes beni tacize uğrayan kadın olarak tanıyor, bundan çok rahatsızım. Kimsenin beni tanımadığı, tanımayacağı bir yere taşınmak istiyorum. Maddi durumumuz hiç yok, biz savaştan kaçtık Türkiye’ye geldik. Allah razı olsun bizi misafir ettiler ama çok zor günler geçiriyorum. Bize hem maddi hem manevi yardım yapılmasını istiyorum.”

MAHALLELİ ZANLI İÇİN İDAM İSTİYOR

Olayın yaşandığı 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi sakinleri taciz olayını gerçekleştiren zanlının idam edilmesini istedi. Nesret Çalan isimli vatandaş, “Onun çok yüksek bir ceza alması lazım, hapishaneden çıkmaması lazım. Herkesin annesi, kız kardeşi ablası var. Suriyeliler mağdur olarak buraya geldi. Bize düşen onları koruyup kollamak olmalı. Kadına yönelik şiddete karşıyım, hele ki çocuklar söz konusu olunca çok kötü oluyorum” şeklinde konuştu.

Orhan Karakuzu isimli vatandaş da, bu tür insanların idam edilmesi gerektiğini ve dünyadan silinip yok olmaları gerektiğini ifade etti.

Çocuklarının yanında hamile kadını taciz etmişti! O tacizci yakalandı
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Anahtar Kelimeler:
taciz Diyarbakır hamile kadın

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Suriyelileri istemiyoruz.
bu ülkede bir gün savaş çıkarsa dilerim Allah'tan sizin gibiler suriyelilerden beter bir hale düşersin iz
@oner44 hayırdır sen kamboçyadamı yaşıyorsun
@oner44 çok suriyeli meraklısıysan suriyeye git
Yani olayla senin yorumun arasındaki bağ ne çok merak ettim insan düşmanı saygısız şey aynı şey senin aileden birine yapılsa ne yazardın acaba burda bir kadın söz konusu ülke değil..
@selim_aydin_1976 ee senin ne farkın kaldı ondan aynı kafasın
Yani bu olayla yorumun arasındaki bağ ne çok merak ettim insan düşmanı saygısız şey aynı şey senin aileden birine yapılsa ne yazardın acaba burda bir kadın söz konusu ülke değil
kim kötülük yaparsa ALLAH belasını versin bu türk kürt arap fark etmez
Yahu maddi durumum yok diyorsun 3 çocuk bir de karnında siz buraya savaştan kaçmak için mi geldiniz başka işler için mi?
Kadınların durumu gerçekten çok zor. Sadece sokakta, okulda hatta aile içinde akrabaların taciz ve tecavüzüne maruz kalırlar. Türk Kürt Suriyeli Dünyanın her yerinde ne fark eder Hem taciz hem tecavüz mağdur olurlar birde suç onlarınmış gibi suçlanırlar.
kadının suçu ne allahu taala kötülük yapıp insanların acı çekmesine neden olanların kökünü yeryüzünden kurutsun helak etsin,ne dir bu insalardan!mahsumların çekitiği insan diyorum görünüşte insan ama malesef domuz dan çok daha aşşağılık yaratıklar,çocuğumuzu sokağa markete gönderinceye kadar acaba başına bir bela gelecekmi,biri yolunu kesip kötülük yapacakmı,diye annelerin babaların ödü kopuyor,bir kız çocuğu dolaşmaya çekiniyor,acaba taciz edilecekmi kaçırılacak mı,evimizde rahat değiliz acaba hırsız girecek mi,ne kötülük geliyorsa illa insan kaynaklıdır,vahşiler kurtlar aslanlar canavar değ
iste bu da arap kulturu erkekleri her turlu sapikligi yapar aynisi karisina yapilinca kadini suclu bulur.
savastan kacip baska memlekete gelip tavsan gibi uremekten baska ise yaramayan basibos insan surusu . Hakkim haram zikkim olsun sizin gibilere .
Suriye de işitli tecavüz culerden kaçtılar burda buseferde bizim pislik abazalar saldiriyo Allah belanizi versin pislikler sapıklar
Suriyelileri istemiyoruz bizim mehmedimizin ne işi var suriyede 18-45 yaş arası tüm suriyeliler askere alınsın karşı çıkanlar sınırdışı edilsin biz enayi değiliz suriyeli besleme çifliği değil bu ülke
Sorun dinde. Sizi müslümanlar süzü
herkes namus bekçisi maşallah insanları kınarsınız ama başınıza gelse it gibi kıvranırsınız
masallah burdaki suriyeliler kendi memleketlerinden daha fazla dogurgan oluyor ulan benim iki cocugum var bu memleketin insaniyim nasik yetistircem diye dusunuyorum sen savasin icinden geliyorsun bu dunyaya nasil 3 ce 5 ser cocuk getiriyorsunz yazik bu ulke icin 3 milyonu aldik gogsunuzu gere gere ovunuyoruz 20 sene sonra 10 milyon nufus olurlar vatandasi olurlar kendi tvleri partileri olur ozerklik isterler al sana ulkenin bolunmesine planli sebep hepsi 50 60 seneye planlanmis bu ulkeyi bolmek icin herseyi yapiyorlar
Bir dişi mahlkukagtın yanndan geçerken olakı rüzgarın çarosa tacızle suclanır hale geldık,en güzel uzak mesafelerden dişi mahlukatı görunce yol değiştrmek
Maddi durumumuz hiç yok diyor, 3 çocuğu var biri de yolda.
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