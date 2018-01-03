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Taffarel, Galatasaray'a dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 23:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim'in yardımcı adaylarından Claudio Taffarel, yeniden sarı-kırmızılı kulüpte göreve başlayacağını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından açıklamada bulunan Taffarel, "Gerek futbolcu olarak, gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray'a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı teknik adam, "Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim'e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet 'cim bom', nerede kalmıştık!" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Taffarel, paylaşımında teknik direktör Fatih Terim'le birbirlerine sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi.

(AA)

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