Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

Pınar Karşıyaka: Waters 14, Kennedy 17, Wood, Banic 4, Egemen Güven 11, Berk Uğurlu 1, Jones 18, Metin Türen 2, Allen 12

Beşiktaş Sompo Japan: Boatright 11, Strawberry 2, Diebler 10, Clark 17, Lima 1, Erkan Veyseloğlu 2, Kenan Sipahi, Weems 12, Muratcan Güler 3, Sertaç Şanlı 13

1. periyot: 17-16

Devre: 33-33

3. periyot: 60-51

İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-71 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Pınar Karşıyaka Egemen'le, konuk ekip ise Clark'la etkili oldu. İlk 6 dakikası 11-10 Beşiktaş Sompo Japan'ın üstünlüğüyle geçilen ilk periyodu Pınar Karşıyaka, 17-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda Jones ve Kennedy'nin basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 15. dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 28-20. Pınar Karşıyaka'nın Clark'ın 3 sayılık basketine rağmen son 2 dakikasına 33-29 üstün girdiği devre, 33-33 eşitlikle tamamlandı.