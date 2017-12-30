Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, Simpson ve Wright ile skor üreterek, 13. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 20-31. Rakibine, Crocker, Henry ve Mejia üçlüsünün skorer oyunuyla karşılık veren TOFAŞ, 19. dakikada farkı 1 sayıya (38-39) indirdi. Konuk ekip, devreye girilirken 42-40 üstünlüğünü korudu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Walker ile üst üste üç sayılık isabetler bulan Demir İnşaat Büyükçekmece, 4. dakikayı 14-0 önde geçti. Barış Ermiş ve Owens ile hücumda etkili olmaya çalışan TOFAŞ'a, Stajanovski ve Walker'in dış isabetleriyle karşılık veren konuk ekip, ilk çeyreği 26-18 üstün tamamladı.

TOFAŞ, bu sonuçla 11. galibiyetine imza atarken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise 8. mağlubiyetini aldı.

Son periyoda seyirci desteğiyle hızlı başlayan TOFAŞ, Owens ve Mejia'nın boyalı alanda bulduğu sayılarla 24. dakikada skoru lehine çevirdi ve maçın başından bu yana ilk kez öne geçti: 50-49. Wright'ın 3 sayılık basketiyle 15. dakikada 52-50 öne geçen konuk ekibe, Mejia, Crocker ve Barış Ermiş ile bulduğu basketlerle 15-0'lık seri yakalayarak cevap veren TOFAŞ, skoru 65-52'ye getirdi. Kalan dakikalarda iyi oyununu sürdüren mavi-yeşilliler, final periyoduna 69-61 üstün girdi.

Son periyotta zaman zaman Demir İnşaat Büyükçekmece farkı azaltmaya çalışsa da savunmadaki direnci ile rakibinin tekrar öne geçmesine izin vermeyen TOFAŞ, maçtan 92-88 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 21 sayı üreten Henry, galibiyette önemli rol oynadı. Demir İnşaat Büyükçekmece'de Wright ve Walker attıkları 23'er sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.

(AA)