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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 22:54 | Son Güncelleme 4 saat önce

- TOFAŞ: 92 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 88

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, Kerem Baki

TOFAŞ: Morgan 2, Barış Ermiş 10, Crocker 18, Mejia 13, Owens 14, Yiğit Arslan, Henry 21, Caner Topaloğlu 2, Kadji 12, Muhsin Yaşar

Demir İnşaat Büyükçekmece: Wright 23, Deniz Kılıçcı 13, Burak Can Yıldızlı 4, Walker 23, Stajanovski 10, Oğulcan Baykan 5, Kairys 2, Simpson 8

1. Periyot: 18-26

Devre: 40-42

3. Periyot: 69-61

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında TOFAŞ, sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 92-88 yendi.

TOFAŞ, bu sonuçla 11. galibiyetine imza atarken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise 8. mağlubiyetini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Walker ile üst üste üç sayılık isabetler bulan Demir İnşaat Büyükçekmece, 4. dakikayı 14-0 önde geçti. Barış Ermiş ve Owens ile hücumda etkili olmaya çalışan TOFAŞ'a, Stajanovski ve Walker'in dış isabetleriyle karşılık veren konuk ekip, ilk çeyreği 26-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, Simpson ve Wright ile skor üreterek, 13. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 20-31. Rakibine, Crocker, Henry ve Mejia üçlüsünün skorer oyunuyla karşılık veren TOFAŞ, 19. dakikada farkı 1 sayıya (38-39) indirdi. Konuk ekip, devreye girilirken 42-40 üstünlüğünü korudu.

Son periyoda seyirci desteğiyle hızlı başlayan TOFAŞ, Owens ve Mejia'nın boyalı alanda bulduğu sayılarla 24. dakikada skoru lehine çevirdi ve maçın başından bu yana ilk kez öne geçti: 50-49. Wright'ın 3 sayılık basketiyle 15. dakikada 52-50 öne geçen konuk ekibe, Mejia, Crocker ve Barış Ermiş ile bulduğu basketlerle 15-0'lık seri yakalayarak cevap veren TOFAŞ, skoru 65-52'ye getirdi. Kalan dakikalarda iyi oyununu sürdüren mavi-yeşilliler, final periyoduna 69-61 üstün girdi.

Son periyotta zaman zaman Demir İnşaat Büyükçekmece farkı azaltmaya çalışsa da savunmadaki direnci ile rakibinin tekrar öne geçmesine izin vermeyen TOFAŞ, maçtan 92-88 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 21 sayı üreten Henry, galibiyette önemli rol oynadı. Demir İnşaat Büyükçekmece'de Wright ve Walker attıkları 23'er sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.

(AA)

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