Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

İkinci periyoda da etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, pota altında Sertaç Şanlı'nın etkili oyunuyla 13. dakikayı 39-27 önde geçti. Dış atışlarla skor üreten Eskişehir Basket, 15. dakikada farkı 8'e (35-43) indirdi. Baron, Buğrahan Tuncer ve Yunus Emre Sonsırma'yla etkili olan ev sahibi ekip, 18. dakikada farkı 3 sayıya düşürerek skoru 44-41'e getirdi. Palacios ve Strawberry ile sayılar bulan, farkı yeniden çift hanelere çıkaran Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 55-45 üstün gitti.

Bu arada karşılaşmanın devre arasında Eskişehir Basket taraftarı Ali Soner Hot, kız arkadaşı Zeynettin Özyavuz'a evlilik teklifinde bulundu.

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başlarken, Beşiktaş Sompo Japan 23. dakikayı 61-49 önde geçti. Buğrahan Tuncer, Duncan ve Ayres'in sayılarıyla farkı azaltan Eskişehir Basket, 28. dakikayı 64-58 geride geçti. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, siyah-beyazlılar son çeyreğe 66-61 önde girdi.

Son periyot, Beşiktaş Sompo Japan'ın sayılarıyla başladı: 61-68. Maçın 31. dakikasında hakemler, siyah-beyazlı taraftarların salonda attığı maytaplar nedeniyle soyunma odasına gitti. Daha sonra iki takım oyuncuları da soyunma odasına girdi. Güvenlik güçleri, konuk ekip taraftarlarını salon dışına çıkarttı. Siyah-beyazlı taraftarların salondan tamamen ayrılmasının ardından iki takım oyuncuları ve hakemler tekrar sahaya geldi.

Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından karşılaşmaya kaldığı yerden devam edildi. Eskişehir Basket, 6-0'lık seri yakalayıp, 32. dakikada farkı 1'e indirdi: 67-68. Karşılaşmanın son 5 dakikasına 75-71 önde giren Beşiktaş Sompo Japan, etkili mücadelesini sürdürerek salondan 87-78 galip ayrıldı.

Öte yandan, salon dışında da olaylara neden olan siyah-beyazlı taraftarlara polis müdahalede bulundu.

(AA)