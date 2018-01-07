Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed'in etkili oyunuyla 5. dakikayı 11-6 üstün geçti. Sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed'in dış atışlardan, Ahmet Düverioğlu ve Melli'nin de pota altından kaydettiği basketlerle ilk çeyreği 28-15 önde bitirdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 12. galibiyetini aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

İkinci periyodun ilk bölümünde pota altından Jankovic ile üst üste basketler bulan konuk ekip, 15. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 33-25. Üç sayı çizgisinin gerisinden Can Korkmaz ve Tufan Önen ile skor üretmeye devam eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, farkı 3 sayıya kadar indirse de Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 48-43 üstün gitti.

Maçta ikinci yarıya da etkili başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Can Korkmaz'ın etkili oyunuyla 26. dakikada eşitliği yakaladı: 55-55. Harris ve Ersin Dağlı ile sayı üretmeye devam eden konuk ekip, 28. dakikada 59-57 öne geçti. Ancak daha sonra Wanamaker ve Guduric ile basketler bulan Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 65-64 önde girdi.

Son çeyreğe hızlı başlayan sarı-lacivertli ekip, Wanamaker ve Ali Muhammed'in basketleriyle 34. dakikada farkı 10 sayıya (79-69) çıkardı. Karşılaşmanın son bölümünde Guduric ve Wanamaker'ın sayılarıyla farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, sahadan 89-75 galip ayrıldı.

(AA)