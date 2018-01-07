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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 21:57 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Fenerbahçe Doğuş: 89 - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 75

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Serdar Ünal, Halil Baldemir, Can Mavisu

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 14, Melih Mahmutoğlu 6, Datome 8, Melli 6, Thompson 16, Ahmet Düverioğlu 4, Wanamaker 10, Egehan Arna, Sinan Güler 5, Guduric 11, Sloukas 9

Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Harris 17, Can Korkmaz 14, Metecan Birsen 7, Boothe 2, Fall 8, Doğukan Şanlı, Tufan Önen 3, Jankovic 7, Jones 7, Mehmet Özdoğan 6, Ersin Dağlı 4

1. Periyot: 28-15

Devre: 48-43

3. Periyot: 65-64

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 89-75 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 12. galibiyetini aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed'in etkili oyunuyla 5. dakikayı 11-6 üstün geçti. Sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed'in dış atışlardan, Ahmet Düverioğlu ve Melli'nin de pota altından kaydettiği basketlerle ilk çeyreği 28-15 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde pota altından Jankovic ile üst üste basketler bulan konuk ekip, 15. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 33-25. Üç sayı çizgisinin gerisinden Can Korkmaz ve Tufan Önen ile skor üretmeye devam eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, farkı 3 sayıya kadar indirse de Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 48-43 üstün gitti.

Maçta ikinci yarıya da etkili başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Can Korkmaz'ın etkili oyunuyla 26. dakikada eşitliği yakaladı: 55-55. Harris ve Ersin Dağlı ile sayı üretmeye devam eden konuk ekip, 28. dakikada 59-57 öne geçti. Ancak daha sonra Wanamaker ve Guduric ile basketler bulan Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 65-64 önde girdi.

Son çeyreğe hızlı başlayan sarı-lacivertli ekip, Wanamaker ve Ali Muhammed'in basketleriyle 34. dakikada farkı 10 sayıya (79-69) çıkardı. Karşılaşmanın son bölümünde Guduric ve Wanamaker'ın sayılarıyla farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, sahadan 89-75 galip ayrıldı.

(AA)

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